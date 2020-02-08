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9 лютого • оновлено в 03:11
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"Безхатьки прямо на підлозі": українка розповіла про жахи вокзалу Києва

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Вночі на територію залізничного вокзалу вхід дозволений лише наркоманам або людям без певного місця проживання. Вони заполонили весь вокзал, а адміністрація їх не чіпає.

Про це OBOZREVATEL розповіла киянка Аліна, яка кілька днів тому спробувала з чоловіком вночі зустріти свого родича на залізничному вокзалі. Як виявилося, адміністрація не дозволяє перебувати на території людям без пасажирського квитка. Виняток – наркомани або бездомні.

"Пару днів тому нам потрібно було зустріти родича, який їхав із Харкова до Львова, і оскільки його поїзд стоїть у Києві 30 хвилин, подумали, що це гарна можливість, хоч ненадовго, але побачитися. Вся проблема в тому, що до Києва цей поїзд приходить майже о 5 ранку. Ось ми і вирішили, щоб не витрачати гроші вночі на таксі, приїхати останнім тролейбусом і пару годин почекати на вокзалі", – розповідає дівчина.

Після приїзду на вокзал сім'ю чекало одне суцільне розчарування. Із 5 залів очікування не було жодного, який був би безкоштовним або доступним для відпочинку.

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"Загалом, на центральному та південному вокзалах 5 залів очікування. 2 з них платні, причому коштують, як ліжко-місце в хостелах Києва. 150 і 80 гривень з людини. Вартість залежить від того, чи будеш ти сидіти на м'якому дивані, або на дерев'яному кріслі. Причому абсолютно неважливо, чи годину тобі потрібно почекати, чи всі 12", – пояснює Аліна.

Далі подружжя знаходить іще один зал, де просто неможливо перебувати. Навколо сплять бездомні і стоїть просто жахливий запах. "Нарешті, бачимо місця, де можна посидіти безкоштовно. Розташовані вони між виходами на платформи і температура повітря там така, що немає різниці – на вулиці ти чи в приміщенні. Але це ще пів біди. Всі місця там окуповані людьми без певного місця проживання, і витають такі аромати, що впору одягати протигаз. Причому такі особистості живуть по всьому периметру. Вони скрізь – на підлозі, на підвіконнях, біля кожної батареї", – наголосила Аліна.

Київський вокзал вночі

Київський вокзал вночі

Київський вокзал вночі

Київський вокзал вночі

Після такої "подорожі" сім'я знаходить затишне місце, де можна хоч якось почекати кілька годин до приїзду поїзда. Але і тут вони стикаються з охоронцем.

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"Охоронець запитав, чи є у нас квитки. Коли ми відповіли, що ні, бо ми зустрічаємо родича, він сказав, що ми не повинні перебувати на території вокзалу, оскільки це дозволено тільки тим, у кого є квитки. На питання, а де ж нам чекати, він спокійно відповів – на вулиці. Тепер, щоб ви розуміли, це лютий, третя година ранку і майже мінус десять. Але тут же, ясна річ, виникло інше запитання – а всі ці люди, що сплять і бродять по вокзалу – пасажири з квитками? Тут він не знайшов, що відповісти, і просто пішов робити вигляд, що наводить лад. Для профілактики він пару разів штовхнув ногою сплячого на підлозі інваліда з паличкою, крикнув йому – "на вихід", і благополучно кудись зник. Потім ми з'ясували, що охороні дали розпорядження "зверху", що в залах очікування і взагалі на території вокзалу можуть перебувати тільки люди з квитками. Тобто, якщо ви приїдете на вокзал когось зустріти трохи заздалегідь, або раптом поїзд буде спізнюватися, будьте ласкаві – на вихід. І не важливо, яка погода, і котра година. Але чомусь безхатьків це не стосується. Тому навіть люди, які чекали поїзд, у яких були квитки, змушені були тулитися в нечисленних місцях, вільних від бомжів і наркоманів, сидячи на своїх сумках", – розповідає Аліна.

Київський вокзал вночі

Київський вокзал вночі

У результаті дівчина приходить до висновку, що адміністрація вокзалу не може організувати нормальні зали для очікування. А в нічний же час на вокзалі просто не можна перебувати через бездомних людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на центральному залізничному вокзалі масово відбуваються кишенькові крадіжки у пасажирів. Найчастіше їх грабують етнічні злочинні угруповання.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Livesey David
Livesey David
Да это же всё хeрoи майдана, наслаждаются европейским уровнем жизни. ))
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Чан Джеки
Чан Джеки
этнические групировки грабят а крышуют ети групировки менты.
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Пашков Юрий
Пашков Юрий
Так а как определили что наркоманы? Прямо ширяются при Вас? Или с раскрытыми справками сидят/спят? Можно поподробнее? То же самое интересно про бомжей... Опрос проходил, кто где живёт? Может, из АТО человек едет долго, не может помыться? Вы его тоже в бомжи? Или в наркоманы? Мне просто интересно, можно как-то поподробнее? Мне кажется статью наркоман какой-то писал. Или бомж...
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