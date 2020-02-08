"Безхатьки прямо на підлозі": українка розповіла про жахи вокзалу Києва

Вночі на територію залізничного вокзалу вхід дозволений лише наркоманам або людям без певного місця проживання. Вони заполонили весь вокзал, а адміністрація їх не чіпає.

Про це OBOZREVATEL розповіла киянка Аліна, яка кілька днів тому спробувала з чоловіком вночі зустріти свого родича на залізничному вокзалі. Як виявилося, адміністрація не дозволяє перебувати на території людям без пасажирського квитка. Виняток – наркомани або бездомні.

"Пару днів тому нам потрібно було зустріти родича, який їхав із Харкова до Львова, і оскільки його поїзд стоїть у Києві 30 хвилин, подумали, що це гарна можливість, хоч ненадовго, але побачитися. Вся проблема в тому, що до Києва цей поїзд приходить майже о 5 ранку. Ось ми і вирішили, щоб не витрачати гроші вночі на таксі, приїхати останнім тролейбусом і пару годин почекати на вокзалі", – розповідає дівчина.

Після приїзду на вокзал сім'ю чекало одне суцільне розчарування. Із 5 залів очікування не було жодного, який був би безкоштовним або доступним для відпочинку.

"Загалом, на центральному та південному вокзалах 5 залів очікування. 2 з них платні, причому коштують, як ліжко-місце в хостелах Києва. 150 і 80 гривень з людини. Вартість залежить від того, чи будеш ти сидіти на м'якому дивані, або на дерев'яному кріслі. Причому абсолютно неважливо, чи годину тобі потрібно почекати, чи всі 12", – пояснює Аліна.

Далі подружжя знаходить іще один зал, де просто неможливо перебувати. Навколо сплять бездомні і стоїть просто жахливий запах. "Нарешті, бачимо місця, де можна посидіти безкоштовно. Розташовані вони між виходами на платформи і температура повітря там така, що немає різниці – на вулиці ти чи в приміщенні. Але це ще пів біди. Всі місця там окуповані людьми без певного місця проживання, і витають такі аромати, що впору одягати протигаз. Причому такі особистості живуть по всьому периметру. Вони скрізь – на підлозі, на підвіконнях, біля кожної батареї", – наголосила Аліна.

Київський вокзал вночі

Київський вокзал вночі

Після такої "подорожі" сім'я знаходить затишне місце, де можна хоч якось почекати кілька годин до приїзду поїзда. Але і тут вони стикаються з охоронцем.

"Охоронець запитав, чи є у нас квитки. Коли ми відповіли, що ні, бо ми зустрічаємо родича, він сказав, що ми не повинні перебувати на території вокзалу, оскільки це дозволено тільки тим, у кого є квитки. На питання, а де ж нам чекати, він спокійно відповів – на вулиці. Тепер, щоб ви розуміли, це лютий, третя година ранку і майже мінус десять. Але тут же, ясна річ, виникло інше запитання – а всі ці люди, що сплять і бродять по вокзалу – пасажири з квитками? Тут він не знайшов, що відповісти, і просто пішов робити вигляд, що наводить лад. Для профілактики він пару разів штовхнув ногою сплячого на підлозі інваліда з паличкою, крикнув йому – "на вихід", і благополучно кудись зник. Потім ми з'ясували, що охороні дали розпорядження "зверху", що в залах очікування і взагалі на території вокзалу можуть перебувати тільки люди з квитками. Тобто, якщо ви приїдете на вокзал когось зустріти трохи заздалегідь, або раптом поїзд буде спізнюватися, будьте ласкаві – на вихід. І не важливо, яка погода, і котра година. Але чомусь безхатьків це не стосується. Тому навіть люди, які чекали поїзд, у яких були квитки, змушені були тулитися в нечисленних місцях, вільних від бомжів і наркоманів, сидячи на своїх сумках", – розповідає Аліна.

Київський вокзал вночі

У результаті дівчина приходить до висновку, що адміністрація вокзалу не може організувати нормальні зали для очікування. А в нічний же час на вокзалі просто не можна перебувати через бездомних людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на центральному залізничному вокзалі масово відбуваються кишенькові крадіжки у пасажирів. Найчастіше їх грабують етнічні злочинні угруповання.

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