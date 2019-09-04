Без жетонів і квитків: у Києві кардинально змінять правила проїзду у транспорті

У Києві з 1 листопада припинять продаж паперових квитків у наземному громадському транспорті, а також жетонів і зелених безконтактних карток у метро.

Про це заявив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров, передає "ТСН".

"У наших планах від 1 листопада у наземному громадському транспорті – ми відмовляємося повністю від паперових квитків. Тільки електронний квиток буде або картка киянина для пільговиків. У підземному транспорті всі станції метрополітену прийматимуть електронну картку, і всі станції продаватимуть електронні картки", – розповів він.

У Києві змінять правила проїзду у транспорті

За словами Назарова, з 1 листопада у підземному транспорті ще будуть користуватися зеленими картками і жетонами, але вони поступово виводитимуться. "Тобто з 1 листопада ми плануємо дати можливість пасажирам повністю скористатися е-квитком", – додав він.

Оскільки в наземному транспорті скасують паперові квитки, з тролейбусів і трамваїв зникнуть також і кондуктори. Їх перепрофілюють на контролерів, які перевірятимуть оплату проїзду за допомогою спеціальних пристроїв.

Крім того, кияни з листопада зможуть розраховуватися у наземному транспорті за допомогою звичайної банківської картки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі показали кадри з будівництва нових станцій метро у Києві – "Мостицької" та "Проспекту Правди".

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