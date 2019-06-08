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Батько поставив на підвіконня: під Києвом малюк випав із вікна восьмого поверху

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У селі Петропавлівська Борщагівка (Києво-Святошинський район) дворічна дитина випала з вікна восьмого поверху. Медики констатували смерть хлопчика.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області. Як з'ясувалося, батько з сином піднялися на дев'ятий поверх у ліфті і по сходах пішли вниз.

На восьмому поверсі чоловік поставив хлопчика на підвіконня, щоб той подивився у вікно. У цей час дитина через незачинене вікно нахилилася і впала вниз.

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Вікно, з якого випав малюк

Вікно, з якого випав малюк

На місці події працювала слідчо-оперативна група, експерти, працівники ювенальної превенції.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК України. Батькові загрожує обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Маріуполі з вікна другого поверху випав малюк віком 1,4 роки, який сперся на москітну сітку.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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