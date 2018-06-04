"Бачу вперше в житті": киян здивувало аномальне нашестя

У центрі Києва 4 червня жителі побачили багато метеликів, здивувавшись такій аномалії.

Враженнями та фотографіями діляться користувачі мережі, зазначивши, що такого явища ще ніколи не бачили.

"Слухайте, а що за фантастичне явище? По всьому Подолу метелики, дуже багато. У мене тільки біля під'їзду літає штук 20, а то й більше. Біля офісу в Ізоляції та ж історія. Ніколи такого не бачила", - написала мешканка української столиці Анна Білорус.

У свою чергу, Ганна Гробарська розповіла, що протягом дня на неї сідали метелики тричі.

"За півдня в Києві на мене сьогодні тричі сідали метелики. Це що взагалі відбувається", - здивувалася вона.

Ще одна місцева жителька також уточнила, що лускокрилі буквально збивали з ніг на Подолі.

"Ефект метелика - термін в природничих науках, що позначає властивість деяких хаотичних систем: незначний вплив на систему може мати великі та непередбачувані наслідки, в тому числі і абсолютно в іншому місці (с) PS на Подолі збивають з ніг", - написала вона.

"Сьогодні Поділ заполонили метелики. Вони літають натовпами, парами, поодинці. Їх дуже багато. А я з волошками".

"Таке бачу вперше в житті! Стіни мого будинку, дерева біля будинку і повітряний простір навколо кишить метеликами "Павлине око". Їх тисячі, якщо не десятки тисяч! Неможливо вийти на балкон. Лізуть в обличчя, сідають на все, куди можна сісти. Кот божеволіє. Метелики для нього це манія. На балкон не випускаю, тому що кіт стрибає вище перил, а за ними падіння. Якесь аномальне явище природи", - діляться враженнями в мережі.

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