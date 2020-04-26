У Чорнобильській зоні відчуження були ліквідовані всі джерела загоряння.

Про це повідомив в Twitter глава МВС Арсен Аваков 26 квітня, в 34-ту річницю трагедії на ЧАЕС. Напередодні він проінспектував Чорнобильську зону з президентом Володимиром Зеленським.

"Всі джерела вогню ліквідовані. Загроз немає. Йде робота рятувальників щодо тліючих торфовищ. Хвиля пожеж збита. Дякую рятувальникам і лісникам за роботу!" – написав міністр.

Нагадаємо, напередодні він з президентом і прем'єр-міністром вручили державні нагороди рятувальникам, які гасили пожежі в Чорнобильській зоні і на Житомирщині.

У Чорнобильській зоні ліквідували пожежі Твіттер Авакова

У Чорнобильській зоні ліквідували пожежі Твіттер Авакова

У Чорнобильській зоні ліквідували пожежі Твіттер Авакова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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