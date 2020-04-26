У Чорнобильській зоні відчуження були ліквідовані всі джерела загоряння.
Про це повідомив в Twitter глава МВС Арсен Аваков 26 квітня, в 34-ту річницю трагедії на ЧАЕС. Напередодні він проінспектував Чорнобильську зону з президентом Володимиром Зеленським.
"Всі джерела вогню ліквідовані. Загроз немає. Йде робота рятувальників щодо тліючих торфовищ. Хвиля пожеж збита. Дякую рятувальникам і лісникам за роботу!" – написав міністр.
Нагадаємо, напередодні він з президентом і прем'єр-міністром вручили державні нагороди рятувальникам, які гасили пожежі в Чорнобильській зоні і на Житомирщині.
У Чорнобильській зоні ліквідували пожежі
Твіттер Авакова
У Чорнобильській зоні ліквідували пожежі
Твіттер Авакова
У Чорнобильській зоні ліквідували пожежі
Твіттер Авакова
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва спалахнула масштабна пожежа. Ситуація ускладнилася 5 квітня. Вогонь охопив 100 га, а в центрі загоряння радіація була вищою за норму.
Пізніше на Київщині затримали чоловіка, який спровокував масштабну пожежу в Чорнобильській зоні відчуження. За його словами, він заради розваги підпалив сміття і траву. Вже після цього вогонь вітром перекинуло далі.
Також масштабні лісові пожежі охопили частину Чорнобильської зони в Житомирській області, на кордоні з Білоруссю.
13 квітня ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні стала критичною, вогонь добрався міста Прип'ять і міг перекинутися на сховища радіоактивних відходів.
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