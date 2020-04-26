Головна Новини
26 квітня • оновлено в 20:57
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Аваков: в Чорнобильській зоні ліквідували пожежі

751
Читати матеріал російською

У Чорнобильській зоні відчуження були ліквідовані всі джерела загоряння.

Про це повідомив в Twitter глава МВС Арсен Аваков 26 квітня, в 34-ту річницю трагедії на ЧАЕС. Напередодні він проінспектував Чорнобильську зону з президентом Володимиром Зеленським.

"Всі джерела вогню ліквідовані. Загроз немає. Йде робота рятувальників щодо тліючих торфовищ. Хвиля пожеж збита. Дякую рятувальникам і лісникам за роботу!" – написав міністр.

Нагадаємо, напередодні він з президентом і прем'єр-міністром вручили державні нагороди рятувальникам, які гасили пожежі в Чорнобильській зоні і на Житомирщині.

У Чорнобильській зоні ліквідували пожежі

У Чорнобильській зоні ліквідували пожежі

Твіттер Авакова

У Чорнобильській зоні ліквідували пожежі

У Чорнобильській зоні ліквідували пожежі

Твіттер Авакова

У Чорнобильській зоні ліквідували пожежі

У Чорнобильській зоні ліквідували пожежі

Твіттер Авакова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Кирило Лютий
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна Чорнобиль
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
опять дождь помог?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кияни

Коронавірус. Найважливіше

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги