Аваков і Князєв зустрілися з родиною вбитої поліцейськими дитини: фото і деталі розмови

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і керівник Національної поліції Сергій Князєв зустрілися з родиною вбитого 5-річного Кирила Тлявова, в смерті якого підозрюють поліцейських.

"Я вам обіцяю, що ми будемо уважно стежити за ходом розслідування і тісно комунікувати з ГБР і прокуратурою. Я сподіваюся, що суд призначить адекватне покарання", - сказав Аваков.

Аваков і Князєв зустрілися з родиною вбитого Кирила mvs.gov.ua

Князєв приніс вибачення рідним Кирила від імені Національної поліції і запевнив, що з боку відомства буде надана вся необхідна допомога для розслідування обставин, що призвели до трагедії.

Аваков і Князєв зустрілися з родиною вбитого Кирила mvs.gov.ua

У МВС повідомили, що рідні Кирила попросили організувати психологічну допомогу для старшого сина Дениса Тлявова. Була досягнута домовленість, що Нацполіція направить у сім'ю Тлявових фахівців-психологів, що спеціалізуються на роботі з людьми, які пережили втрату близьких.

Керівник Нацполіції також повідомив, що співробітники управління НПУ в Київській області перерахують сім'ї вбитого хлопчика свій одноденний заробіток. Водночас Нацполіція надасть всю необхідну допомогу і візьме на себе витрати з поховання загиблого хлопчика, запевнив Князєв.

Аваков і Князєв зустрілися з родиною вбитого Кирила mvs.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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