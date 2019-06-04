Аваков і Князєв зустрілися з родиною вбитої поліцейськими дитини: фото і деталі розмови

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і керівник Національної поліції Сергій Князєв зустрілися з родиною вбитого 5-річного Кирила Тлявова, в смерті якого підозрюють поліцейських.
"Я вам обіцяю, що ми будемо уважно стежити за ходом розслідування і тісно комунікувати з ГБР і прокуратурою. Я сподіваюся, що суд призначить адекватне покарання", - сказав Аваков.
Аваков і Князєв зустрілися з родиною вбитого Кирила
mvs.gov.ua
Князєв приніс вибачення рідним Кирила від імені Національної поліції і запевнив, що з боку відомства буде надана вся необхідна допомога для розслідування обставин, що призвели до трагедії.
Аваков і Князєв зустрілися з родиною вбитого Кирила
mvs.gov.ua
У МВС повідомили, що рідні Кирила попросили організувати психологічну допомогу для старшого сина Дениса Тлявова. Була досягнута домовленість, що Нацполіція направить у сім'ю Тлявових фахівців-психологів, що спеціалізуються на роботі з людьми, які пережили втрату близьких.
Керівник Нацполіції також повідомив, що співробітники управління НПУ в Київській області перерахують сім'ї вбитого хлопчика свій одноденний заробіток. Водночас Нацполіція надасть всю необхідну допомогу і візьме на себе витрати з поховання загиблого хлопчика, запевнив Князєв.
Аваков і Князєв зустрілися з родиною вбитого Кирила
mvs.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5-річний Кирило отримав поранення в голову під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому 31 травня. Хлопчик помер 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.
Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися", стріляючи по банках.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що поліцейські, які вбили дитину, будуть покарані за всією суворістю закону і справу не вдасться "зам'яти".
4 червня суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини, Володимира Петровця й Івана Приходька. Однак вони свою провину заперечували.
Також Князєв звільнив главу Нацполіції Київської області Дмитра Ценова, який попросив відправити його в зону ООС на Донбас.
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