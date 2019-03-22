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"Аууу, пластмаса?!" У Києві зухвалий маршрутник потрапив на відео та розгнівав мережу

2.8тЧитати матеріал російською

У Києві на проспекті Маяковського водій маршрутки виїхав на зустрічну смугу, об'їжджаючи в потоці авто.

Разом із маршрутником порушив ПДР ще один водій, який на авто рухався по зустрічній за автобусом. Відео у Facebook розмістив "Київ Оперативний".

"Тобто жахливий випадок, який трапився біля станції метро Дорогожичі, нічому не навчив водіїв маршрутних автобусів? Може треба якось поставити на місце цих панів, разом із їхніми "послідовниками", перш ніж станеться наступний трагічний випадок?" — йдеться у повідомленні.

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Користувачі мережі були обурені таким грубим порушенням ПДР, яке могло призвести до жертв. У коментарях під постом вимагали покарати водія маршрутки.

"Мені ось цікаво, якщо допустити ДТП з ТЗ, які виїхали на зустрічну смугу, чи не буде вина того, хто був на зустрічній, безумовна? Що йому загрожує?", "За такі порушення треба відбирати ліцензії та оголошувати нові конкурси на маршрути. Ну і паралельно розчищати смуги громадського транспорту від хитрунів і припаркованих там автомобілів", "Позбавити довічно прав на керування транспортними засобами, тільки так!", "Поліція взагалі сюди дивиться? Ау, пластмаса!", "Не всі такі. Але багато хто думає тільки про гроші", "Капець", — писали у мережі.

"Аууу, пластмаса?!" У Києві зухвалий маршрутник потрапив на відео та розгнівав мережу

Скріншот

"Аууу, пластмаса?!" У Києві зухвалий маршрутник потрапив на відео та розгнівав мережу

Скріншот

"Аууу, пластмаса?!" У Києві зухвалий маршрутник потрапив на відео та розгнівав мережу

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Дорогожичах водій маршрутного таксі наїхав на трьох пішоходів, порушивши правила дорожнього руху.

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УкраїнаКиїв
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