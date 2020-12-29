Арсенальну площу в Києві показали після реконструкції. Фото

Анна Прийма Кияни 11:26, 29.12.2020 Оновлено: 11:42, 29.12.2020

У Києві відкрили Арсенальну площу після ремонту з оновленою пішохідно-рекреаційною зоною.

Як повідомили А Development у Facebook, на входах у підземний перехід змінили покриття, яке не ковзає.

Замість алергічних та аварійних тополь висадили дуби й берези. Також облаштували підняті клумби з рослинами для шумоізоляції та зонування площі.

Фонтан поки перебуває в процесі розроблення, він запроєктований зі світлом, звуком, зміною сценаріїв.

Незабаром, через 2-3 роки, буде повністю відкрито комендатуру з боку Арсенальної площі й Нікольські ворота.

Відкриття першої черги
Юлія Бевзенко, Facebook
Оновлена Арсенальна площа
Юлія Бевзенко, Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Проєктом генплану Києва планується перенести діловий центр у промислову зону "Теличка", розташовану між Видубичами, Звіринцем, Саперною Слобідкою та Корчуватим.

  • Також у планах розвантажити мости через Дніпро в Києві за прикладом Європи.

Коментувати
Кияни

Дивіться також

Степанов: лікарів в Україні можна утримати лише підвищенням зарплат, але грошей немає

Українку Білодід визнали найкращою дзюдоїсткою 2019-2020 років

Киянину, що з'явився у Львові в шапці-вушанці із символікою СРСР, загрожує 5 років в'язниці

Із січня сфера послуг переходить на українську мову, на незгодних чекають великі штрафи: у чому суть нових правил

Разумков поскаржився на низькі зарплати в Раді: 42 тисячі недостатньо