Арсенальна площа в Києві зміниться після реконструкції. Фото

Анна Прийма Кияни 12:05, 14.12.2020

У центрі Києва розпочалися будівельні роботи з реконструкції Арсенальної площі.

Як пише ProfiDom, буде облаштована пішохідно-рекреаційна зона і реставровано будинок Військової комендатури (щоб подивитися фото проекту, проскролльте до кінця сторінки).

Крім того, за вестибюлем станції метро, на місці пустиря, з'явиться фонтан.

Проект реконструкції площі
ProfiDom
Оновлена Арсенальна площа
ProfiDom
Пішохідна зона
ProfiDom
Арсенальна площа
ProfiDom

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Проектом генплану Києва планується перенести діловий центр в промислову зону "Теличка", розташовану між Видубичами, Звіринцем та Корчуватим.

  • Також планується розвантажити мости через Дніпро в Києві за прикладом Європи.

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