Арсенальна площа в Києві зміниться після реконструкції. Фото
У центрі Києва розпочалися будівельні роботи з реконструкції Арсенальної площі.
Як пише ProfiDom, буде облаштована пішохідно-рекреаційна зона і реставровано будинок Військової комендатури (щоб подивитися фото проекту, проскролльте до кінця сторінки).
Крім того, за вестибюлем станції метро, на місці пустиря, з'явиться фонтан.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Проектом генплану Києва планується перенести діловий центр в промислову зону "Теличка", розташовану між Видубичами, Звіринцем та Корчуватим.
Також планується розвантажити мости через Дніпро в Києві за прикладом Європи.