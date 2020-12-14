Арсенальна площа в Києві зміниться після реконструкції. Фото

У центрі Києва розпочалися будівельні роботи з реконструкції Арсенальної площі.

Як пише ProfiDom, буде облаштована пішохідно-рекреаційна зона і реставровано будинок Військової комендатури (щоб подивитися фото проекту, проскролльте до кінця сторінки).

Крім того, за вестибюлем станції метро, на місці пустиря, з'явиться фонтан.

Як повідомляв OBOZREVATEL: