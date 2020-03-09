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9 березня • оновлено в 11:48
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Архівне фото магазину "Українські ласощі" викликало ностальгію у киян

1.6т
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У мережі показали архівне фото магазину "Українські ласощі" на вулиці Богдана Хмельницького в Києві, який закрили в кінці 1990-х років.

Знімок відомої кондитерської лавки викликав ностальгію у киян. Його опублікували на сторінці "Клуб Коренного Киевлянина" в Facebook (щоб подивитисядоскрольте до кінця сторінки).

Магазин "Українські ласощі" існував з 1960 по 2007 рік. Будівля по вулиці Богдана Хмельницького була приватизована трудовим колективом, а через кілька років здана директором в оренду.

"Київ, якого немає... Коли магазин закрився в приміщенні ще кілька тижнів стояв запах шоколаду. "Українські ласощі" продовжували існувати в форматі фірмових кіосків, але такого успіху, як магазин на Богдана Хмельницького, вони вже не мали", – пишуть на сторінці.

Архівне фото Києва

Архівне фото Києва

Facebook/ "Клуб Коренного Киевлянина"

Після пожежі в сусідньому будинку приміщення колишнього магазину з солодощами пустує.

У коментарях до публікації користувачі згадали, як ходили в цей магазин в дитинстві за смачними цукерками "Метеорит", "Корівка", "Грильяж в шоколаді" і тортами.

"Київ, якого немає..." Архівне фото викликало ностальгію в мережі
"Київ, якого немає..." Архівне фото викликало ностальгію в мережі
"Київ, якого немає..." Архівне фото викликало ностальгію в мережі
"Київ, якого немає..." Архівне фото викликало ностальгію в мережі
"Київ, якого немає..." Архівне фото викликало ностальгію в мережі
"Київ, якого немає..." Архівне фото викликало ностальгію в мережі
"Київ, якого немає..." Архівне фото викликало ностальгію в мережі

Як писав OBOZREVATEL раніше, в мережі з'явилися вражаючі фото Києва в 1980-х роках. Вони зворушили місцевих жителів, які почали бурхливо коментувати пост.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Київ
Тег
фотографии
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Киева нет, есть Kyeв. Украины тоже больше нет, есть её огрызок
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Из-за отсутствия Советской "аккурации" Киев тихонько стареет, рушится и умирает. Это факт.
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