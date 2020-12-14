Архівне фото Гідропарку в снігу викликало ностальгію у киян

У мережі опублікували раритетне фото засніженого Гідропарку в Києві.

Знімком, який був зроблений в 1981 році, поділилися на сторінці "Клубу Корінного Киянина" в Facebook.

Городяни з ностальгією відреагували на місцевість, згадавши минулі часи. "Ми там школою на лижах бігали", "Гідропарк взимку і зараз дуже мальовничий, особливо там, де не ступала нога людей. Там навіть білочки водяться", "Бог себе проявляє через красу природи", – відзначили вони.

"Клуб Корінного Киянина", Facebook

Коментарі користувачів

Гідропарк розташований на Венеціанському і Долобецькому островах між Дніпром і Русанівською протокою в Києві.

Острови між собою пов'язані Венеціанським мостом завдовжки 144 м (зведений у 1966), з правим берегом Дніпра – мостом Метро, з лівим берегом – Русанівським метромостом. У парку знаходиться станція метро "Гідропарк" Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену.

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