Архівне фото Гідропарку в снігу викликало ностальгію у киян

Олег Тимченко Кияни 02:38, 14.12.2020

У мережі опублікували раритетне фото засніженого Гідропарку в Києві.

Знімком, який був зроблений в 1981 році, поділилися на сторінці "Клубу Корінного Киянина" в Facebook.

Городяни з ностальгією відреагували на місцевість, згадавши минулі часи. "Ми там школою на лижах бігали", "Гідропарк взимку і зараз дуже мальовничий, особливо там, де не ступала нога людей. Там навіть білочки водяться", "Бог себе проявляє через красу природи", – відзначили вони.

"Клуб Корінного Киянина", Facebook
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Гідропарк розташований на Венеціанському і Долобецькому островах між Дніпром і Русанівською протокою в Києві.

Острови між собою пов'язані Венеціанським мостом завдовжки 144 м (зведений у 1966), з правим берегом Дніпра – мостом Метро, з лівим берегом – Русанівським метромостом. У парку знаходиться станція метро "Гідропарк" Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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