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Параду не буде: у Зеленського розповіли, як пройде День Незалежності в Києві

5.2т Читати матеріал російською

У Києві на святкуванні Дня Незалежності 24 серпня не буде традиційного параду, але пройде Хода гідності.

Про це на брифінгу 30 липня повідомив глава Офісу президента Андрій Богдан. За його словами, такий захід відповідає європейському стилю.

"Замість параду буде хода. Планується, що Хрещатиком пройдуть представники різних військ ЗСУ, ветерани АТО зможуть приєднатися до своїх бригад. Разом із ними участь візьмуть медики, вчителі, спортсмени, дипломати і волонтери", – розповів він.

Андрій Богдан на брифінгу

Андрій Богдан на брифінгу

Скріншот

Також у ході візьме участь президент України Володимир Зеленський, після чого він оголосить урочисту промову.

"Потім буде грандіозний концерт, поставлений відомим українським режисером", – уточнив Богдан.

Парад до Дня Незалежності

Парад до Дня Незалежності

Facebook Dana Yarovaya

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський у відеозверненні заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Це рішення викликало обурення в українців – вони зареєстрували петицію з вимогою провести парад.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Гандони зелені. капець валять Україну, я не юдофоб але йо ....їх мать
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
на фото -счастливый обладатель мячика от Пеци Вальцмона!
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
в свинарнии свиномитам нужны только европейские гей-парады. Все остальное -это наследие СССР, недопустимо на усраине!
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