Параду не буде: у Зеленського розповіли, як пройде День Незалежності в Києві

У Києві на святкуванні Дня Незалежності 24 серпня не буде традиційного параду, але пройде Хода гідності.

Про це на брифінгу 30 липня повідомив глава Офісу президента Андрій Богдан. За його словами, такий захід відповідає європейському стилю.

"Замість параду буде хода. Планується, що Хрещатиком пройдуть представники різних військ ЗСУ, ветерани АТО зможуть приєднатися до своїх бригад. Разом із ними участь візьмуть медики, вчителі, спортсмени, дипломати і волонтери", – розповів він.

Андрій Богдан на брифінгу Скріншот

Також у ході візьме участь президент України Володимир Зеленський, після чого він оголосить урочисту промову.

"Потім буде грандіозний концерт, поставлений відомим українським режисером", – уточнив Богдан.

Парад до Дня Незалежності Facebook Dana Yarovaya

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський у відеозверненні заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Це рішення викликало обурення в українців – вони зареєстрували петицію з вимогою провести парад.

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