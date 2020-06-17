Кличко домовився з жителями Русанівських садів про будівництво Подільсько-Воскресенського моста

Жителі Русанівських садів погодилися більше не заважати будівництву Подільсько-Воскресенського моста.

Про це під час онлайн-конференції заявив міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляється на його сайті. За його словами, претензії, які висували жителі Русанівських садів, необґрунтовані.

Будівництво Подільсько-Воскресенського моста

"Деякі жителі Русанівських садів стверджують, що ця земля і дорога по вул. Центральна Садова, яка використовується під будівництво, відноситься до їх приватної власності. І, мовляв, згідно з постановою уряду є заборона на проїзд по дорозі місцевого значення великовагової техніки. Хочу зазначити, що все не так. Дорога вулицями Центральна Садова, Залізнична і Дамбова – згідно Генплану Києва до 2020 року, і до проекту нового Генерального плану, – належить до автомагістралей районного значення. Якщо говорити про правову власність, то ці вулиці – в комунальній власності міста", – зазначив Віталій Кличко.

За його словами, нещодавно пройшла чергова зустріч з активістами, під час якої між ними і замовником будівництва був підписаний меморандум. Згідно з ним, жителі Русанівських садів зобов'язуються не перешкоджати будівництву моста, а натомість вулиці Центральна Садова, Залізнична і Дамбова будуть підтримуватися в належному стані.

Віталій Кличко YouTube-канал Віталія Кличка

"Місто не може зупинити будівництво мостового переходу на догоду групі людей! Цей міст – важлива магістраль для декількох мільйонів жителів столиці і є об'єктом загальнодержавного значення", – підкреслив мер столиці.

Кличко також зазначив, що міст необхідний місту, а його появи чекають сотні тисяч киян. Мер має намір закінчити зведення моста до кінця року, а після почати будівництво метро на Троєщину.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про будівництво Подільсько-Воскресенського моста і конфліктах навколо нього.