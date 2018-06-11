Чи можуть з Києва прибрати маршрутки: з'явилася відповідь влади

У Києві міська влада поки не планує забороняти роботу маршрутних таксі.

Також немає чітких планів щодо їх заміни на автобуси. Таку відповідь дали в КМДА на запит видання "Апостроф".

Нагадаємо, що в травні КМДА затвердила розробку Міської комплексної цільової програми підвищення організації і забезпечення безпеки дорожнього руху до 2022 року. Однією з пропозицій цієї програми був намір "прибрати маршрутки і оновити парк автобусів, тролейбусів і трамваїв", оскільки 40% столичних маршруток працюють незаконно.

У міськадміністрації пояснили, що цей проект Міської програми спрямований винятково на реорганізацію маршрутної мережі, розвиток транспортного обслуговування пасажирів та оновлення транспорту підприємства "Київпастранс". Також в КМДА зазначили, що говорити про терміни реалізації плану поки занадто рано.

"Розробка якісної міської програми з безпеки дорожнього руху вимагає науково-технічних досліджень, створення нормативно-методичної бази та підготовки фахівців з безпеки дорожнього руху... Тому говорити про те, що передбачає програма, передчасно", - йдеться у відповіді департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві у маршрутного таксі №189 на ходу відвалилися колеса.