Через крадіжки: поліція Києва пішла на радикальний крок на центральному вокзалі

Центральний залізничний вокзал Києва патрулюватимуть працівники спецпідрозділу поліції ТОР (тактико-оперативне реагування).

Також у приміщенні збільшать кількість камер відеоспостереження, що допоможе в боротьбі з надмірно небезпечною криміногенною ситуацією, написав на своїй сторінці у Facebook заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

"Наше завдання — уже за місяць навести порядок на вокзалі й позбавити його від скупчення кримінальних елементів і безхатченків. Пасажир повинен відчувати себе комфортно і в безпеці", — зазначив заступник міністра.

Центральний вокзал Facebook Юрій Лавренюк

Лавренюк також повідомив, що крадіжки на вокзалі стали системними, крім того, з'явилися випадки відкритих і нахабних пограбувань пасажирів, які прямують міжнародними рейсами.

Як писав OBOZREVATEL, навесні й улітку 2018 року столичний залізничний вокзал потрапив у декілька гучних скандалів, пов'язаних із ромами. Спочатку кияни в соцмережах поскаржилися на купи сміття та жебракування, а потім члени радикальної націоналістичної спільноти С14 оголосили боротьбу із безхатченками.