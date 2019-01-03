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/відповіді влади

Через крадіжки: поліція Києва пішла на радикальний крок на центральному вокзалі

3.1тЧитати матеріал російською

Центральний залізничний вокзал Києва патрулюватимуть працівники спецпідрозділу поліції ТОР (тактико-оперативне реагування).

Також у приміщенні збільшать кількість камер відеоспостереження, що допоможе в боротьбі з надмірно небезпечною криміногенною ситуацією, написав на своїй сторінці у Facebook заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

"Наше завдання — уже за місяць навести порядок на вокзалі й позбавити його від скупчення кримінальних елементів і безхатченків. Пасажир повинен відчувати себе комфортно і в безпеці", — зазначив заступник міністра.

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Центральний вокзал

Центральний вокзал

Facebook Юрій Лавренюк

Лавренюк також повідомив, що крадіжки на вокзалі стали системними, крім того, з'явилися випадки відкритих і нахабних пограбувань пасажирів, які прямують міжнародними рейсами.

Як писав OBOZREVATEL, навесні й улітку 2018 року столичний залізничний вокзал потрапив у декілька гучних скандалів, пов'язаних із ромами. Спочатку кияни в соцмережах поскаржилися на купи сміття та жебракування, а потім члени радикальної націоналістичної спільноти С14 оголосили боротьбу із безхатченками.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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