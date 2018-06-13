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У Києві тисячі будинків залишилися без гарячої води: Кличко прояснив конфлікт з "Нафтогазом"

1.2тЧитати новину російською

У Києві через борги "Київенерго" перед "Нафтогаз" близько 3000 будинків залишаються відключеними від гарячої води і систем опалення.

Сума заборгованості становить майже 5 млрд гривень, повідомив в ексклюзивному коментарі для ObozTV Київський міський глава Віталій Кличко.

"Ми повинні вирішувати конфліктні питання в судах, але кияни не повинні бути заручниками цієї ситуації. У нас є ключова вимога - через суд досягти включення газу. На сьогодні відключеними від систем гарячого водопостачання та опалення залишаються майже 3000 будинків Києва", - розповів Кличко.

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Він заявив, що Київська міськадміністрація веде переговори з представниками компанії "Нафтогаз".

"Шантажу з відключенням газу бути не повинно", - зазначив Віталій Кличко.

Як писав OBOZREVATEL, під час передачі компанії "Київенерго" в комунальну власність виявили мільярдні борги. Через це компанія "Нафтогаз" вирішила відключити ряд котелень в столиці з вимогою виплатити їй всю суму.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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