У Києві тисячі будинків залишилися без гарячої води: Кличко прояснив конфлікт з "Нафтогазом"

У Києві через борги "Київенерго" перед "Нафтогаз" близько 3000 будинків залишаються відключеними від гарячої води і систем опалення.

Сума заборгованості становить майже 5 млрд гривень, повідомив в ексклюзивному коментарі для ObozTV Київський міський глава Віталій Кличко.

"Ми повинні вирішувати конфліктні питання в судах, але кияни не повинні бути заручниками цієї ситуації. У нас є ключова вимога - через суд досягти включення газу. На сьогодні відключеними від систем гарячого водопостачання та опалення залишаються майже 3000 будинків Києва", - розповів Кличко.

Він заявив, що Київська міськадміністрація веде переговори з представниками компанії "Нафтогаз".

"Шантажу з відключенням газу бути не повинно", - зазначив Віталій Кличко.

Як писав OBOZREVATEL, під час передачі компанії "Київенерго" в комунальну власність виявили мільярдні борги. Через це компанія "Нафтогаз" вирішила відключити ряд котелень в столиці з вимогою виплатити їй всю суму.