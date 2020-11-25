Передану Константинополю Андріївську церкву показали після 11-річної реставрації

Анна Прийма Кияни 10:58, 25.11.2020 Оновлено: 11:50, 25.11.2020

У Києві в Андріївській церкві наближається до завершення облаштування інтер'єру після комплексної реставрації, розпочатої в 2009 році.

Як розповів перший заступник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко на сторінці в Facebook, одна за одною повертаються відреставровані ікони в іконостас, налагоджуються внутрішні інженерні мережі, демонтуються будівельні риштування..

"Скрізь щось чиститься, прибирається й підправляється", – зазначив він. Відкриття церкви заплановано на грудень 2020 року.

Іконостас Андріївської церкви.
Facebook Кириленка
Ікона в Андріївській церкві.
Facebook Кириленка
Реставрація в Андріївській церкві.
Facebook Кириленка
Реставраційні роботи.
Facebook Кириленка

Так, за останні дні до іконостасу Андріївської церкви повернуті 20 ікон XVIII століття:

  • "Різдво Богородиці"

  • "Преображення"

  • "Введення Богородиці в храм"

  • "Благовіщення"

  • "Пророки" (з Соломоном)

  • "Пророки" (з Давидом)

  • "Покрова"

  • "Успіння Богородиці"

  • "Хрещення Господнє"

  • "Стрітення"

  • "Обрізання"

  • "Різдво Христове".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада схвалила передачу Андріївської церкви в постійне користування Вселенському Патріархату. Мається на увазі, що храм стане місцем, де будуть проходити служби божі Вселенського Патріарха.

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