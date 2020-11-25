Андріївську церкву в Києві показали після масштабної реставрації в 11 років
У Києві в Андріївській церкві наближається до завершення облаштування інтер'єру після комплексної реставрації, розпочатої в 2009 році.
Як розповів перший заступник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко на сторінці в Facebook, одна за одною повертаються відреставровані ікони в іконостас, налагоджуються внутрішні інженерні мережі, демонтуються будівельні риштування..
"Скрізь щось чиститься, прибирається й підправляється", – зазначив він. Відкриття церкви заплановано на грудень 2020 року.
Так, за останні дні до іконостасу Андріївської церкви повернуті 20 ікон XVIII століття:
"Різдво Богородиці"
"Преображення"
"Введення Богородиці в храм"
"Благовіщення"
"Пророки" (з Соломоном)
"Пророки" (з Давидом)
"Покрова"
"Успіння Богородиці"
"Хрещення Господнє"
"Стрітення"
"Обрізання"
"Різдво Христове".
Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада схвалила передачу Андріївської церкви в постійне користування Вселенського Патріарха. Мається на увазі, що храм стане місцем, де будуть проходити служби божі Вселенського Патріархату.