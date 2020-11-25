Андріївську церкву в Києві показали після масштабної реставрації в 11 років

У Києві в Андріївській церкві наближається до завершення облаштування інтер'єру після комплексної реставрації, розпочатої в 2009 році.

Як розповів перший заступник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко на сторінці в Facebook, одна за одною повертаються відреставровані ікони в іконостас, налагоджуються внутрішні інженерні мережі, демонтуються будівельні риштування..

"Скрізь щось чиститься, прибирається й підправляється", – зазначив він. Відкриття церкви заплановано на грудень 2020 року.

Так, за останні дні до іконостасу Андріївської церкви повернуті 20 ікон XVIII століття:

"Різдво Богородиці"

"Преображення"

"Введення Богородиці в храм"

"Благовіщення"

"Пророки" (з Соломоном)

"Пророки" (з Давидом)

"Покрова"

"Успіння Богородиці"

"Хрещення Господнє"

"Стрітення"

"Обрізання"

"Різдво Христове".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада схвалила передачу Андріївської церкви в постійне користування Вселенського Патріарха. Мається на увазі, що храм стане місцем, де будуть проходити служби божі Вселенського Патріархату.