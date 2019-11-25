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25 листопада • оновлено в 11:50
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"Агресор і вбивця": журналіст розповів про погрози після викриття київського ресторатора

3.2т
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Кримсько-татарському журналісту Айдеру Муждабаєву пригрозили через запис про київського ресторатора Сергія Стахова, який потрапив у скандал із Днем пам'яті жертв Голодомору в Україні.

Про це він сам написав у Facebook, розповівши, що з ним спілкувався чоловік, який також знає Стахова.

"Зателефонував один хороший чоловік, спільний знайомий із тим київським ресторатором, який фотографується в Москві. Сказав, що даремно я в числі інших висловився про нього негативно. Додав, що він зовсім не поганий чоловік, просто був емоційний, помилився, а якщо я буду так суворо ставитися до людей, то скоро мені й повечеряти буде ніде. І ні з ким", – повідомив Муждабаєв.

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Журналіст зазначив, що не має наміру відвідувати заклади тих людей, які "плутають Голодомор із морепродуктами, а агресора і вбивцю – з добрим сусідом".

"Я можу помилятися, мої друзі можуть в чомусь помилятися. Але не можна бути гумовим у справах принципових, світоглядних. Після миру з тією країною в Україні завжди мор. Якщо хтось із публічних людей такий підлий, такий байдужий чи такий дурний, що відмовляється цю закономірність знати, то я йому не буду співчувати. З собою вони можуть робити все, що завгодно: переїхати до Москви чи "ЛДНРу", там якраз дуже зручна для рестораторів комендантська година, будувати свій бізнес з росіянами, жити й спілкуватися за російськими правилами", – підкреслив він.

Сергій Стахов

Сергій Стахов

Муждабаеєв додав, що потрібно зрозуміти, що в Україні триває війна, і "поважати тих, за чиїми спинами роблять свої гроші".

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий київський ресторатор Сергій Стахов опинився в центрі скандалу, коли в День пам'яті жертв Голодомору в Україні опублікував у Facebook фото з Москви, Росія.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Айдер Муждабаев
Місце
Україна Київ
Тег
скандали
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Мразь Русская
Мразь Русская
И правильно! Пид@рашка это фашисты!
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
К Муждабаеву не может быть никаких вопросов. Честнейший человек и предельно порядочный
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Муджабаев так и не выучил до сих пор мову? Ганьба какая
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Кристина Стефанова, пиз.ть - не мешки вопрочать, мадам. Однако, если Вы невеженственны, но треп продолжаете - вещи от этого не меняются. Муждабаев отлично знает українську мову
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