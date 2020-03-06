Афера на мільярди: хто зіграв на руку олігарху Фуксу

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6 березня • оновлено в 12:16
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"Афера століття" у Києві: як держслужба зіграла на руку олігарху Фуксу

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Касаційний господарський суд відмовив Головному управлінню Державної казначейської служби України у Києві у відкритті касаційного провадження у скандальній справі. Це стосується грабунку київського метрополітену, який давно назвали "київською аферою століття", а її бенефіціаром вважається олігарх Павло Фукс, який втік із Росії.

Що означає рішення суду і чим наявна ситуація загрожує всім нам – з'ясовував OBOZREVATEL.

СУТЬ СХЕМИ

У 2009-2010 роках компанія російсько-українського олігарха Павла Фукса "Укррослізинг" продала київському метрополітену 100 вагонів у лізинг за захмарною ціною, а у 2016 році зажадала штраф, пеню та "коефіцієнт коригування" на загальну суму майже 2 млрд гривень (!)

Із них майже 1,2 млрд – результат того самого коефіцієнта, включеного в договір уже після його підписання.

Павло Фукс

Павло Фукс

колаж

У результаті афери київський метрополітен уже кілька разів опинявся на межі зупинки, була підвищена вартість проїзду, а з бюджету йдуть сотні мільйонів гривень.

Зазначимо, що тільки через 10 років (!), та й то після публікацій OBOZREVATEL, справа зрушила з мертвої точки. Однак не все так оптимістично.

СУД ЖОРСТКО "ДАВ ЛЯПАСА" СЛУЖБІ

Останні три місяці події довкола скандальної справи розвивалися дуже цікаво. І показово.

17 грудня Північний апеляційний господарський суд відкрив апеляційне провадження за скаргою Державної казначейської служби України на рішення Господарського суду м. Києва, а дія самого рішення була призупинена до закінчення його перегляду. Мова про скандальні умови мирової угоди між компанією Фукса і комунальним підприємством, завдяки якому бюджет втрачає сотні мільйонів.

10 січня 2020 року суд відкрив ще одне апеляційне провадження – вже за скаргою Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві. Після цього дані скарги були об'єднані в одне провадження.

Головне управління Державної казначейської служби України в м. Києві

Головне управління Державної казначейської служби України в м. Києві

У попередній публікації OBOZREVATEL вже писав, що 4 лютого у Північному апеляційному суді, де слухається справа Київського метрополітену про купівлю 100 вагонів метро у ТОВ "Австро-Угорська Лізингова компанія", засідання не відбулося.

Причиною стало те, що Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві подало скаргу до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду (на одне з грудневих рішень, тоді суд повернув ГУ ДКС апеляційну скаргу як неналежно оформлену і таку, що суперечить процесуальному кодексу) і справу відправили на розгляд у касації.

Афера на мільярди: хто зіграв на руку олігарху Фуксу

18 лютого 2020 р. справа вже була у суді, а 27 лютого колегія суддів Касаційного господарського суду ухвалила рішення, яким казначейству було відмовлено у відкритті касаційного провадження у справі.

І можна було б грішити на упередженість суддів (об'єктивно – буває і так), але в даному випадку все ще "цікавіше". Суд звернув увагу київського казначейства на необхідність сумлінно користуватися процесуальними правами і не допускати зловживань.

В основній частині рішення суд детально розписав абсурдність скарги ГУ ДКС України у Києві в касаційну інстанцію.

Афера на мільярди: хто зіграв на руку олігарху Фуксу

ЯК КАЗНАЧЕЙСТВО ЗІГРАЛО НА РУКУ "ГРАБІЖНИКАМ" БЮДЖЕТУ І ЧИМ ЦЕ ЗАГРОЖУЄ

Як поділилося на умовах анонімності джерело OBOZREVATEL у суді, "київське казначейство по суті вирішило "касанути" те, на що не варто навіть звертати увагу. Відповідно, сам розгляд резонансної справи загальмувався".

Тим часом, поки Головне управління Держказначейства України у Києві "зловживає своїми правами", справа "стрибає" з однієї інстанції в іншу, а розгляд по суті справді не відбувається.

Більше того, суддями Подільського районного суду були зняті арешти з рахунків "Австро-Угорської Лизингової компанії", на які були стягнуті колосальні кошти придуманої ділками заборгованості метрополітену. Зазначимо, що все відбувалося "по-тихому", а в суді дуже нервувалися, коли наші журналісти телефонували до суду, приїздили і намагалися отримати відповіді.

Відповідь суду на запит OBOZREVATEL підтвердив нашу інформацію

Відповідь суду на запит OBOZREVATEL підтвердив нашу інформацію

Нагадаємо, що зазначені арешти на рахунки були накладені за ініціативою правоохоронців у рамках кримінального провадження. Тоді слідство встановило безпідставність перерахувань сотень мільйонів державних коштів (а це і наші з вами податки).

Арешт рахунків боляче вдарив по вигодонабувачах афери. Австрійський бізнесмен від імені ODELUS-Construkt Kft. (і, відповідно, афільованої з Фуксом "Австро-Угорської Лизингової компанії") навіть поскаржився Зеленському на суддів! А після цього вони масово почали брати самовідвід.

Тому сьогодні виникло багато запитань до дій київського казначейства, яке свідомо чи несвідомо зіграло на руку афільованій з олігархом компанії.

Метро у Києві

Метро у Києві

Через аферу київський метрополітен опинився у мільярдних боргах, а проїзд був підвищений до 8 грн! Таким чином практично кожен киянин і гість столиці "проспонсорував" жадібність бенефіціара цієї схеми. І, судячи з усього, ми ще довго будемо "спонсорувати". Зокрема через беззубість уже нової влади, яка не здатна зупинити це свавілля.

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Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Теми
Ексклюзив Кримінал Київське метро
Особа
Павло Фукс
Місце
Україна Київ
Теги
Держказначейство України прокуратура Києва Національна поліція України Служба безпеки України метро
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