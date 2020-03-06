Афера на мільярди: хто зіграв на руку олігарху Фуксу

Касаційний господарський суд відмовив Головному управлінню Державної казначейської служби України у Києві у відкритті касаційного провадження у скандальній справі. Це стосується грабунку київського метрополітену, який давно назвали "київською аферою століття", а її бенефіціаром вважається олігарх Павло Фукс, який втік із Росії.

Що означає рішення суду і чим наявна ситуація загрожує всім нам – з'ясовував OBOZREVATEL.

СУТЬ СХЕМИ

У 2009-2010 роках компанія російсько-українського олігарха Павла Фукса "Укррослізинг" продала київському метрополітену 100 вагонів у лізинг за захмарною ціною, а у 2016 році зажадала штраф, пеню та "коефіцієнт коригування" на загальну суму майже 2 млрд гривень (!)

Із них майже 1,2 млрд – результат того самого коефіцієнта, включеного в договір уже після його підписання.

Павло Фукс колаж

У результаті афери київський метрополітен уже кілька разів опинявся на межі зупинки, була підвищена вартість проїзду, а з бюджету йдуть сотні мільйонів гривень.

Зазначимо, що тільки через 10 років (!), та й то після публікацій OBOZREVATEL, справа зрушила з мертвої точки. Однак не все так оптимістично.

СУД ЖОРСТКО "ДАВ ЛЯПАСА" СЛУЖБІ

Останні три місяці події довкола скандальної справи розвивалися дуже цікаво. І показово.

17 грудня Північний апеляційний господарський суд відкрив апеляційне провадження за скаргою Державної казначейської служби України на рішення Господарського суду м. Києва, а дія самого рішення була призупинена до закінчення його перегляду. Мова про скандальні умови мирової угоди між компанією Фукса і комунальним підприємством, завдяки якому бюджет втрачає сотні мільйонів.

10 січня 2020 року суд відкрив ще одне апеляційне провадження – вже за скаргою Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві. Після цього дані скарги були об'єднані в одне провадження.

Головне управління Державної казначейської служби України в м. Києві

У попередній публікації OBOZREVATEL вже писав, що 4 лютого у Північному апеляційному суді, де слухається справа Київського метрополітену про купівлю 100 вагонів метро у ТОВ "Австро-Угорська Лізингова компанія", засідання не відбулося.

Причиною стало те, що Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві подало скаргу до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду (на одне з грудневих рішень, тоді суд повернув ГУ ДКС апеляційну скаргу як неналежно оформлену і таку, що суперечить процесуальному кодексу) і справу відправили на розгляд у касації.

18 лютого 2020 р. справа вже була у суді, а 27 лютого колегія суддів Касаційного господарського суду ухвалила рішення, яким казначейству було відмовлено у відкритті касаційного провадження у справі.

І можна було б грішити на упередженість суддів (об'єктивно – буває і так), але в даному випадку все ще "цікавіше". Суд звернув увагу київського казначейства на необхідність сумлінно користуватися процесуальними правами і не допускати зловживань.

В основній частині рішення суд детально розписав абсурдність скарги ГУ ДКС України у Києві в касаційну інстанцію.

ЯК КАЗНАЧЕЙСТВО ЗІГРАЛО НА РУКУ "ГРАБІЖНИКАМ" БЮДЖЕТУ І ЧИМ ЦЕ ЗАГРОЖУЄ

Як поділилося на умовах анонімності джерело OBOZREVATEL у суді, "київське казначейство по суті вирішило "касанути" те, на що не варто навіть звертати увагу. Відповідно, сам розгляд резонансної справи загальмувався".

Тим часом, поки Головне управління Держказначейства України у Києві "зловживає своїми правами", справа "стрибає" з однієї інстанції в іншу, а розгляд по суті справді не відбувається.

Більше того, суддями Подільського районного суду були зняті арешти з рахунків "Австро-Угорської Лизингової компанії", на які були стягнуті колосальні кошти придуманої ділками заборгованості метрополітену. Зазначимо, що все відбувалося "по-тихому", а в суді дуже нервувалися, коли наші журналісти телефонували до суду, приїздили і намагалися отримати відповіді.

Відповідь суду на запит OBOZREVATEL підтвердив нашу інформацію

Нагадаємо, що зазначені арешти на рахунки були накладені за ініціативою правоохоронців у рамках кримінального провадження. Тоді слідство встановило безпідставність перерахувань сотень мільйонів державних коштів (а це і наші з вами податки).

Арешт рахунків боляче вдарив по вигодонабувачах афери. Австрійський бізнесмен від імені ODELUS-Construkt Kft. (і, відповідно, афільованої з Фуксом "Австро-Угорської Лизингової компанії") навіть поскаржився Зеленському на суддів! А після цього вони масово почали брати самовідвід.

Тому сьогодні виникло багато запитань до дій київського казначейства, яке свідомо чи несвідомо зіграло на руку афільованій з олігархом компанії.

Метро у Києві

Через аферу київський метрополітен опинився у мільярдних боргах, а проїзд був підвищений до 8 грн! Таким чином практично кожен киянин і гість столиці "проспонсорував" жадібність бенефіціара цієї схеми. І, судячи з усього, ми ще довго будемо "спонсорувати". Зокрема через беззубість уже нової влади, яка не здатна зупинити це свавілля.

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