"Абсолютна брехня!" Кличко розповів про ситуацію з коронавірусом у Києві

Мер Києва Віталій Кличко закликав журналістів перевіряти інформацію і не поширювати маніпулятивні повідомлення з приводу ситуації з пандемією і протидією поширенню коронавірусу. Також він повідомив про співпрацю столичних медиків з лікарями з провінції Хубей і міста Ухань - епіцентру поширення коронавируса в Китаї, де пандемію вдалося подолати. Про це йшлося під час онлайн прес-конференції Кличка, яка відбулася 25 березня.

Віталій Кличко

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Мер Києва повідомив, що столичні лікарі взяли участь у телемості з китайськими колегами.

"Китайські медики розповіли, що середній курс лікування тривав 20 днів з моменту виявлення перших симптомів. Дуже складна ситуація була з самого початку, коли люди нехтували рекомендаціями і не зверталися вчасно до лікарів. Через це була така висока смертність. Тому головне, що може зупинити поширення хвороби – дотримання строгих обмежень. Коли всі люди залишаються по домівках. Тільки запровадивши ці заходи, китайська влада змогли зупинити поширення вірусу", - підкреслив Кличко.

Він також зазначив, що китайські лікарі поділилися зі столичними медиками власним досвідом, як уберегтися від зараження під час лікування хворих.

"Китайські медики зазначили, що готові і надалі надавати будь-яку корисну інформацію. Також, для необхідних консультацій, нагадаю, столична влада створила групу з медиків і менеджерів, що співпрацює з фахівцями Всесвітньої організації з охорони здоров’я", - зазначив мер Києва. І закликав киян при першій появі симптомів залишатися вдома, зв'язатися з сімейним лікарем, виконувати всі його рекомендації. А при погіршенні самопочуття відразу викликати "швидку допомогу".

Віталій Кличко

Крім того, Кличко закликав журналістів перевіряти інформацію, не поширювати маніпулятивних повідомлень і не провокувати паніку.

"Хочу звернутися до киян, до деяких журналістів. Не кошмарьте лікарів! Не вривайтеся до лікарень заради відео і лайків у Фейсбуці! Це аморально. Дайте медикам працювати, тому що хто нас потім буде рятувати?" - емоційно заявив Кличко.

Мер столиці також спростував кілька фейків щодо готовності Києва до епідемії, що з'явилися в інформаційному просторі. Зокрема, він прокоментував заяву однієї з київських журналісток, яка повідомила, що хворих на коронавірус будуть допарвляти до Київської міської лікарні №8, де не вистачає засобів захисту для лікарів.

"Київська міська клінічна лікарня №8, щодо якої сьогодні поширюють недостовірну інформацію, не входить до переліку лікарень, що визначені як опорні для прийому хворих на коронавірус! Журналісти могли б цим поцікавитися. Список цих лікарень був оприлюднений!", - підкреслив Кличко.

Він повідомив, що приймати таких пацієнтів будуть 7 столичних лікарень – 3 для дорослих, 2 для дітей і 2 для вагітних. Це Олександрівська, Київська міська лікарня №4, міська клінічна лікарня №9, Київська міська дитяча лікарня №1, міська дитяча клінічна інфекційна лікарня та міські пологові будинки №3 та №5. Всі вони забезпечені експрес-тестами, витратними матеріалами і засобами захисту.

"Окремо наголошую: засоби індивідуального захисту ми в першу чергу передаємо медикам цих опорних лікарень", - сказав Кличко.

Також мер Києва спростував інформацію про те, що в Олександрівській лікарні приймають виключно VIP-пацієнтів.

"Деякі розумники пишуть, нібито, Олександрівська, - це якась "нова Феофанія", VIP-лікарня. Що туди приймають тільки депутатів. Це – абсолютна брехня! Олександрівська лікарня першою почала приймати хворих. І стала, можна сказати, флагманською. Статус хворого в даному випадку не грає жодної ролі! Наприклад, студент, що заразився в Україні, теж був госпіталізований до Олександрівської лікарні. Всі інші шість визначених медзакладів теж підготовлені до прийому хворих з підозрою на коронавірус", - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, за останню добу, 24 березня, кількість киян, що захворіли на COVID-19, зросла до 31 особи. Напередодні ввечері Державна установа "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" підтвердила ще 3 нових випадки захворювання на коронавірус у Києві. Ще 30 зразків перевіряються.

Всі троє киян, що захворіли - чоловiки. Двоє з них лікуються вдома на самоізоляції. Один - 51-річний киянин, що повернувся iз Франції, - 21 березня був госпiталiзований до Олександрівської лікарні із симптомами ГРВІ.

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