Абрамовський назвав головну причину брудного повітря в Києві

Київ займає лідируючі позиції в рейтингу міст світу з найбільш забрудненим повітрям через транспорт.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський, зазначивши, що існує два види джерел викидів забруднюючих речовин в повітря.

"Це стаціонарні джерела – промисловість, так звані труби. І пересувні джерела – всі види транспорту. Чому Київ має поганий стан атмосферного повітря? Тому що в ньому багато транспорту, а ще транспорт стоїть в пробках. Дорожній рух далекий від "розумного". Треба місту щось робити, щоб не було заторів. Необхідно вирішувати проблему з паркуванням. У всіх містах в світі, де немає належної організації дорожнього руху, така ситуація. Таким чином, питання організації дорожнього руху – першочергові", – підкреслив він.

За словами Абрамовського, Київ – це в більшості своїй не про стаціонарні джерела.

"Так, існують Дарницька ТЕЦ, завод "Енергія", але там зараз проводяться природоохоронні заходи, встановлюються ефективні фільтраційні установки. До речі, по заводу "Енергія", пройшов тендер і на підприємстві буде встановлено сучасне обладнання, питання по стаціонарних джерелах викидів буде практично знято", – уклав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві назвали три основних забруднювача повітря.