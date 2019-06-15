ГоловнаНовини
МоваЯзык
LadyCity

/Новини Києва

"А Росію в Московію?" Що зміниться після перейменування Києва

5.9тЧитати матеріал російською

Зміна офіційної назви столиці України в міжнародній базі з Kiev на Kyiv відкрила перспективи і для інших перейменувань.

"Тут широке поле для перейменувань і різних українських назв", – пояснив в ефірі ObozTV член Експертної групи з питань мовної політики при Кабінеті міністрів України Сергій Оснач.

Він наголосив, що перейменування Києва – дуже важлива тема, безпосередньо пов'язана з українською мовною самобутністю.

У соцмережах вже кілька років популярний хештег #KyivNotKiev

У соцмережах вже кілька років популярний хештег #KyivNotKiev

Facebook / Kyivnotkiev

"Ми вже бачимо реакцію російських ЗМІ на рішення США. І ця реакція – дуже промовиста. Росія заперечує право України на мовну самобутність. Саме тому і МЗС, і посольство України в США ініціювало ці зміни. Нам вкрай необхідно затвердити і українську мову, і українські назви на міжнародній арені", – прокоментував Оснач.

Новини
Росію перейменують? У мережу злили таємний проект нової назви

На питання ведучих, які ще назви можуть змінити, експерт відповів: "Давно вже звучать пропозиції перейменувати Росію в Московію ...".

"Звичайно, це жарт, – пояснив він. – Так заведено, що країну та її географічні об'єкти називають так, як вона сама називає. Тому нам і вдалося домогтися перейменування Kiev на Kyiv, бо це наша назва. У США не було підстав відмовляти, як і в інших країн".

Kyiv - тепер офіційна назва Києва в міжнародній базі

Kyiv - тепер офіційна назва Києва в міжнародній базі

traveladventuregurus.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада США з географічних назв одноголосно ухвалила рішення змінити офіційну назву столиці України в міжнародній базі з "Kiev" на "Kyiv". У Росії вже відреагували на перейменування, назвавши це українізацією.

Раніше Європейський Союз почав використовувати українську транслітерацію в написанні столиці України англійською мовою.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Сергій Оснач
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
українська моваросійська мова
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
6
29
Смішно
20
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Golan Sim
Golan Sim
ИЗ РАЗГОВОРА: "Микола ти куди зiбрався? - Та в Хуїв мене зараз надсилають.."
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Макарский Александр
Макарский Александр
У рагулей-свыноебов больше проблем нема. Остальное всё здобулы
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Уххх как у свинорусов в коментариях подгорает, это показатель. Все делается правильно!!)))
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2
Южный Гарик
Южный Гарик
Себостьян Прейро, оно и видно, был русский, а как стал рогулем, превратился в свиноруса...
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Петров Александр
Петров Александр
Себостьян Прейро, конечно правильно. Ха-ха. Сначала столицу в Хуев, а затем страну в Хуевину. Ха-ха. А, что вполне соответствует. Ха-ха
Показати коментар повністю
Відповісти
5
0

Блоги / думки

ads pixel