"А Росію в Московію?" Що зміниться після перейменування Києва

Зміна офіційної назви столиці України в міжнародній базі з Kiev на Kyiv відкрила перспективи і для інших перейменувань.

"Тут широке поле для перейменувань і різних українських назв", – пояснив в ефірі ObozTV член Експертної групи з питань мовної політики при Кабінеті міністрів України Сергій Оснач.

Він наголосив, що перейменування Києва – дуже важлива тема, безпосередньо пов'язана з українською мовною самобутністю.

У соцмережах вже кілька років популярний хештег #KyivNotKiev Facebook / Kyivnotkiev

"Ми вже бачимо реакцію російських ЗМІ на рішення США. І ця реакція – дуже промовиста. Росія заперечує право України на мовну самобутність. Саме тому і МЗС, і посольство України в США ініціювало ці зміни. Нам вкрай необхідно затвердити і українську мову, і українські назви на міжнародній арені", – прокоментував Оснач.

На питання ведучих, які ще назви можуть змінити, експерт відповів: "Давно вже звучать пропозиції перейменувати Росію в Московію ...".

"Звичайно, це жарт, – пояснив він. – Так заведено, що країну та її географічні об'єкти називають так, як вона сама називає. Тому нам і вдалося домогтися перейменування Kiev на Kyiv, бо це наша назва. У США не було підстав відмовляти, як і в інших країн".

Kyiv - тепер офіційна назва Києва в міжнародній базі traveladventuregurus.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада США з географічних назв одноголосно ухвалила рішення змінити офіційну назву столиці України в міжнародній базі з "Kiev" на "Kyiv". У Росії вже відреагували на перейменування, назвавши це українізацією.

Раніше Європейський Союз почав використовувати українську транслітерацію в написанні столиці України англійською мовою.

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