"38-ма Перлина": київський вояж сирійського "мецената"

Хаотична і часто протизаконна забудова Києва вже давно набула характеру стихійного лиха. Висотки, які виростають, мов гриби після дощу, спотворюють історичні райони столиці, перевантажують існуючу інфраструктуру і комунікації, провокують проблеми з парковками і затори на дорогах.

Водночас дуже часто відсутність необхідних дозволів і контролю за якістю будівництва призводить до того, що жити у таких будинках просто небезпечно. Та й гарантувати, що черговий житловий комплекс не перетвориться на новий "Еліта-Центр" сьогодні не може ніхто.

OBOZREVATEL розпочинає серію публікацій про найбільш проблемні та відверто протизаконні забудови Києва – аби компетентні структури нарешті навели лад у столиці, а потенційні інвестори, які зважилися на придбання квартири у Києві, не втратили свої гроші.

І почнемо ми з однієї із найскандальніших забудов, яка вже декілька років поспіль триває попри те, що забудовник порушив усе, що тільки можна було.

Хмарочос замість офісу. Жодного дозвільного документа. Самозахоплення землі. Повне ігнорування законів. Обґрунтовані підозри у фінансуванні терористів і підтверджені факти заподіяння багатомільйонних збитків державі... Що будує у Києві одіозний сирієць-забудовник із Одеси? І чому ні кримінальні справи, ні приписи про знесення незаконних новобудов не можуть його зупинити?

Знайомтеся: "Кадорр Груп" Арнана Ківана і її скандальний недобуд на Жилянській, 68.

Історія з будівництвом ЖК "38 Перлина" у самому серці Києва, на вулиці Жилянській, між станціями метро "Вокзальна" і "Олімпійська", тягнеться ще з 2016 року. ЖК представляє собою 22-поверхову висотку з 356 квартирами бізнес-класу і підземним паркінгом на 100 паркомісць.

Ще на момент початку будівництва у 2017-му році ціни на однокімнатні квартири тут стартували від 1,82 млн грн, на трикімнатні – від 7,44 млн грн. Здати будинок в експлуатацію забудовник обіцяв у третьому кварталі 2019 року.

На його сайті й зараз можна відшукати пропозиції щодо придбання квартири на Жилянській, 68 – попри декілька кримінальних проваджень, які вже ведуться з приводу цього будівництва.

"Кадорр Груп" продовжує продавати квартири в скандальному будинку на Жилянській, 68

Що не так з "38 Перлиною" на Жилянській, 68?

Порушено цільове призначення земельної ділянки;

Детальний план території не затверджений;

Відсутній дозвіл ДАБІ на будівництво ЖК;

Декларація про початок будівельних робіт з будівництва офісного центру скасована ДАБІ у 2016 році;

Міністерство культури України не погоджувало історико-містобудівних обґрунтувань, проектів будівництва, реконструкцій, не давало дозволу на проведення робіт на Жилянській, 68 і двічі видавало приписи про призупинення будь-яких робіт на об’єкті;

Комісія Держгеокадастру зафіксувала самозахоплення землі забудовником.

Передісторія скандального будівництва

Від початку на Жилянській, 68 мав будуватися офісний центр із вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом. Саме під нього ділянку площею 0,3058 га Київрада 29 лютого 2010 року віддала в оренду ТОВ "Сікс стар холдинг" терміном на 10 років.

Впродовж тривалого часу жодних робіт на ділянці не проводилося. Аж поки через 6 років, 6 жовтня 2016-го, згадане "Сікс стар холдинг" не уклало договір суборенди цієї ділянки з ТОВ "Кадорр-Київ Плюс". А вже в грудні Київрада вносить у договір оренди зміни – і ця компанія стає єдиним орендарем ділянки на Жилянській, 68.

У той же час новоспечений орендар все так само декларує намір побудувати тут саме офісний центр. І саме під нього "Кадорр-Київ Плюс" отримує дозвіл на проведення будівельних робіт у ДАБІ. Та й дозвіл Департаменту міського благоустрою КМДА на встановлення навколо ділянки будівельного паркану забудовнику видається під будівництво саме офісного центру.

Паралельно новий орендар починає судитися з Київрадою з вимогою знизити для нього орендну плату з 11,25% від нормативно-грошової оцінки ділянки до 3% – мінімального коефіцієнта. Мовляв, інші ж менше платять, та й нормативно-грошова оцінка ділянки за 7 років з моменту укладення договору оренди землі з 24 млн грн зросла до 42 млн. Суд першої інстанції та апеляцію КМР програла. І лише Верховний Суд постановив: місто не зобов'язане знижувати орендну плату для одеського забудовника.

Але повернімося до самого будівництва. Незабаром після знесення старих будівель на ділянці, тут почали зводити багатоповерховий будинок.

Те, що ніякого офісного центру в історичному центрі міста не буде, а замість нього виросте чергова висотка, стало очевидним практично одразу: забудовник, особливо не ховаючись, розвинув бурхливу діяльність із продажу квартир. Світлий, багатий на панорамні вікна будинок у центрі Києва швидко привернув увагу потенційних інвесторів – і досить скоро квартири у ньому були розпродані. Незважаючи на те, що, як уже згадувалося, ніяких дозволів на будівництво житлового будинку на Жилянській, 68 компанія "Кадорр-Київ Плюс" не отримувала.

Крім того, згідно з даними перевірки комісії Держгеокадастру, забудовник ще й захопив зайві 0,03 га: фактична площа огородженої будівельним парканом ділянки становила 0,34 га.

До речі, ще до того, як серйозні проблеми "Кадорра" із законністю будівництва розкрилися, інвестори "38 Перлини" встигли відчути себе обдуреними: забудовник без попередження кардинально змінив зовнішній вигляд будинку, в якому вже розпродав квартири.

"Кадорр Груп" – сирійський бізнес в Україні

Замовником будівництва, забудовником і девелопером ЖК "38 Перлина", як уже згадувалося, є компанія "Кадорр-Київ Плюс", якою у рівних частках володіють одеситка Ольга Павлова й одіозний сирійський бізнесмен Аднан Ківан.

Ця компанія входить у бізнес-імперію Ківана "Кадорр Груп".

Про те, що собою представляє цей забудовник, найкраще знають в Одесі.

За двадцять років роботи у Південній Пальмірі, Ківан побудував безліч висоток, офісних центрів і ТРЦ – загалом, за даними журналістів, до мільйона квадратних метрів. Водночас якість новобудов, як пишуть одеські ЗМІ, – досить спірна. А такими "дрібницями", як інфраструктура, сирійський бізнесмен і зовсім не переймався.

Аднан Ківан prioritet.org

39 із 40 своїх "Перлин" (традиційна для побудованих "Кадорр Груп" ЖК назва) Ківан побудував саме в Одесі. На його рахунку – скандальні будівництва в прибережній зоні, зокрема, на території санаторіїв "Росія" і "Фонтан": останній Ківан взагалі брався реконструювати і побудувати на 6,7 га санаторію дитячий реабілітаційний медичний центр європейського типу. Тільки щодо "Фонтану" збитки, завдані місту і державі, обчислюються у сумі 50 млн доларів. Приблизно стільки ж коштувала Одесі афера Ківана із санаторієм "Росія".

Обіцяних Ківаном за дозвіл забудувати безцінні землі прибережної зони Одеси санаторію для інвалідів, сучасного кардіоцентру на Французькому бульварі, європейського рівня клініки швидкої допомоги одесити чекають і досі.

Спроби зупинити знахабнілого забудовника в Одесі регулярно супроводжувалися стріляниною, розпиленням сльозогінного газу, численними пікетами, приписами і навіть втручанням правоохоронців. Однак без особливого успіху.

Одеська будівельна імперія Кивана трохи похитнулася лише після того, як декілька народних депутатів звернулися до ГПУ з вимогою розслідувати, наскільки законним було виділення його компанії землі на місці колишнього санаторію "Нафтовик". Виявилося, землі були відчужені незаконно. А прибуток від будівництва тут чергової "Перлини" Ківан ділить із давнім бізнес-партнером, сепаратистом-втікачем Ігорем Марковим. Як встановило слідство, частина грошей (із яких, до слова, не сплачувалися податки) спрямовувалася на фінансування терористичних організацій "ЛНР/ДНР".

Згідно з даними слідства, протягом 2015-2017 років через низку фірм, які входять до "Кадорр Груп", було переведено у готівку та перераховано на рахунки фіктивних підконтрольних фірм приблизно 250 млн грн. Їхні керівники і засновники зареєстровані на територіях "ДНР", "ЛНР" і Криму.

Новини Люди Медведчука взялися за забудову берега Дніпра у Києві

Лише після цього "Кадорр Груп" отримала припис про зупинку будівництва на місці "Нафтовика", демонтаж побудованих будівель і повернення вкладених грошей всім інвесторам.

Тоді Ківан і вирішив серйозно взятися за Київ.

Хто зупинить сирійського забудовника

На відміну від безлічі незаконних будівництв, які бачать усі, крім компетентних органів, чий обов'язок – їх зупинити, будівництво на Жилянській, 68 проблеми супроводжують практично з самого початку. Те, що "Кадорр-Київ Плюс" будує житловий комплекс без правовстановлюючих документів та дозволу ДАБІ, привернуло увагу правоохоронців ще у 2017 році.

Голосіївське управління Національної поліції Києва з липня 2017-го розслідує порушення вимог земельного та містобудівного законодавства посадовими особами ТОВ "Кадорр-Київ Плюс" під час здійснення будівельних робіт на Жилянській, 68. Кримінальне провадження було відкрито одразу за трьома статтями – ч. 1 ст. 364, ст. 356, ч. 1 ст. 298 КК. У рамках цього провадження 3 серпня 2018 року Голосіївський районний суд наклав арешт на ділянку.

Проте це не змусило забудовника зупинити будівництво.

А 25 липня цього року Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу "Кадорр-Київ Плюс" – і скасував арешт земельної ділянки на Жилянській, 68.

Що зараз?

У липня 2017 року Голосіївське управління поліції порушило кримінальне провадження за трьома статтями – ч. 1 ст. 364, ст. 356, ч. 1 ст. 298 КК;

У лютому 2019 року почалася перевірка будівництва Державним бюро розслідувань, яка підтвердила факт будівництва без необхідних дозволів і документації;

Київрада доручила Департаменту міського благоустрою демонтувати незаконну забудову та ініціювала порушення кримінальної справи за ч. 3 ст. 197-1 КК України, у рамках якої потерпілою стороною виступить Департамент земельних ресурсів КМДА.

Рекомендації Комісії з перевірки інформації щодо резонансних об'єктів будівництва

Ось тільки час іде – а віз, тобто ківановська "38 Перлина" на Жилянській – і нині там. І, з огляду на продемонстровану українськими судами дивовижну лояльність до пана Ківана та його відверте презирство до українських законів, цілком можливо, що зберегти і добудувати свою київську "Перлину" сирійцю таки вдасться. А за нею неминуче відбуватимуться нові самозахоплення і будуватимуться чергові незаконні висотки.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!