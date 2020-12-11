З'явився трейлер серіалу-продовження до "Мовчання ягнят": про що кінострічка

У мережі з'явився трейлер серіалу "Клариса", який є продовженням до гучного фільму "Мовчання ягнят". Прем'єра запланована на 11 лютого 2021 року.

У головній ролі знялася зірка "Милих ошуканок" і "Відважних" Ребекка Брідс. У першому сезоні буде 10 серій. Детальніше про кінострічку – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сюжет серіалу "Клариса"

Через рік агент Федерального бюро Клариса Старлінґ повертається назад до столиці США – вона планує продовжити шукати сексуальних маніяків і серійних убивць.

Її хоробрість кидає виклик найжахливішим і найпротивнішим монстрам зі світу людей.

Кадр із фільму "Мовчання ягнят" Кино-Театр.РУ

Нагадаємо, що у фільмі "Мовчання ягнят" психопат викрадає і вбиває молодих жінок. ФБР, упевнене в тому, що всі злочини здійснено однією і тією ж людиною, доручає агенту Кларисі Старлінґ зустрітися з ув'язненим маніяком, який міг би пояснити слідству психологічні мотиви серійного вбивці й вивести на його слід.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві психологічно хворих дітей змусили масово дивитися "Мовчання ягнят".