З'явився трейлер хорору "Країна чудес Віллі": про що кінострічка

У мережі з'явився перший трейлер комедійного хорору "Країна чудес Віллі", головну роль в якому зіграв Ніколас Кейдж.

Відповідний ролик був опублікований на YouTube-каналі Movieclips Trailers. Прем'єра картини запланована на 12 лютого 2021 року (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

За сюжетом, співробітник парку розваг на ім'я Віллі залишається на робочому місці вночі. Це рішення має наслідки: чоловікові зустрічаються жахливі персонажі. Веселі іграшки стають пекельними створіннями, які переслідують героя та інших випадкових жертв. Якщо атаковані протримаються до ранку, їм вдасться вижити.

До речі, "Країну чудес Віллі" зняв режисер Кевін Льюїс за сценарієм Дж.О.Парсонса. У фільмі також знімалися Емілі Тоста, Терейл Гілл, Бет Грант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кінокомпанія Warner Bros. опублікувала тизер-трейлер своїх головних прем'єр 2021 року. Так, серед них "Годзілла проти Конга", "Матриця 4", "Загін самогубців: Місія навиліт", екранізації гри Mortal Kombat ("Смертельна битва") та інші.