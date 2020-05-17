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17 травня • оновлено в 20:03
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З'явився трейлер фільму про Євробачення від Netflix. Відео

4.5т
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У мережі з'явився перший трейлер комедійного мюзиклу "Євробачення: Історія вогненної саги".

Головні ролі у фільмі виконали Вілл Феррелл і Рейчел МакАдамс. Ролик опублікували на офіційному YouTube-каналі Netflix (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

З'явився трейлер фільму про Євробачення від Netflix. Відео

Скриншот із відео

У стрічці також знімалися Пірс Броснан, Ден Стівенс, Демі Ловато та інші. За сюжетом, два ісландські співаки вирушають на всесвітньо популярний пісенний конкурс, щоб завоювати перемогу та серця фанатів.

Фільм зняв Девід Добкін за сценарієм Феррелла та Ендрю Стіла. Спершу прем'єра планувалася на травень, під час самого "Євробачення", проте дату перенесли.

"Євробачення" вийде на Netflix 26 червня.

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Автор
Марія Дідик
Тема
Євробачення-2020
Тег
Євробачення
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