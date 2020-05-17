З'явився трейлер фільму про Євробачення від Netflix. Відео

У мережі з'явився перший трейлер комедійного мюзиклу "Євробачення: Історія вогненної саги".

Головні ролі у фільмі виконали Вілл Феррелл і Рейчел МакАдамс. Ролик опублікували на офіційному YouTube-каналі Netflix (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Скриншот із відео

У стрічці також знімалися Пірс Броснан, Ден Стівенс, Демі Ловато та інші. За сюжетом, два ісландські співаки вирушають на всесвітньо популярний пісенний конкурс, щоб завоювати перемогу та серця фанатів.

Фільм зняв Девід Добкін за сценарієм Феррелла та Ендрю Стіла. Спершу прем'єра планувалася на травень, під час самого "Євробачення", проте дату перенесли.

"Євробачення" вийде на Netflix 26 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2020 року мав відбутися в місті Роттердам (Нідерланди). Конкурс скасували через пандемію коронавірусу.

На бажання країн-учасниць, вони можуть делегувати на музичні змагання 2021 року тих же представників, що були обрані для поїздки 2020-го, однак із новими піснями.

Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade. До 2021 року він залишається чинним володарем почесного статусу.

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