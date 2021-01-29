З'явився трейлер до російського фільму 'Чорнобиль': у мережі розкритикували стрічку

У мережі показали трейлер до нового фільму "Чорнобиль", який зняли в Росії. Прем'єра в кінотеатрах відбудеться 15 квітня.

Відзначається, що кінострічка – емоційна історія великого кохання на тлі масштабних історичних подій, величезної людської драми простої людини. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Олексій Карпушин – звичайний пожежний у Прип'яті. Він бреше, фліртує з дівчатами направо і наліво, але раптом вперше починає будувати плани довше, ніж на вихідні або відпустку – він закохується в Олю. У минулому у них вже були стосунки. Тепер у неї є маленький син Льоша, але Олексій має намір ніколи більше не повторювати колишніх помилок: він зізнається Олі у своїх почуттях і не дивлячись ні на що, вони планують переїхати до моря, щоб спробувати почати нове життя.

Аварія на Чорнобильській АЕС ставить під загрозу мрію Олексія і життя всіх тих, хто йому дорогий. Вибух реактора загрожує смертю не тільки тисячам людей, які опинилися в зоні радіаційного ураження. Олексій вирушає гасити пожежу, а потім занурюється під ядерний реактор, щоб випустити воду з резервуара і запобігти ще одного потужного вибуху.

Так, у коментарях до трейлеру багато користувачів мережі розкритикували стрічку. Глядачі не розуміють, навіщо режисер перетворив гучну трагедію в любовну історію.

"А де атмосфера та історія? Якийсь Голлівуд. Це виходить буде екшен і соплива любовна лінія? Що за музика підібрана? Навіщо робити з трагедії епік?", "Можна і не дивитися фільм, все зрозуміло", "Навіть у фільм під назвою "Чорнобиль" вони за якимось х**ном засунули любовну лінію", "Хочуть повторити успіх НВО? Чує моє серце, знову якусь шнягу зняли. Від однієї фізіономії Козловського вже відвертає", – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що з другої серії культового серіалу "Чорнобиль" від HBO була вирізана важлива сцена.