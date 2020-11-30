З'явився трейлер до гучної документальної стрічки про Одрі Хепберн: коли прем'єра фільму

Софія Ковнір Кіно 16:20, 30.11.2020

У мережі опублікували трейлер до документального фільму "Audrey" про британську актрису та ікону стилю Одрі Хепберн. Режисером кінострічки стала Хелена Коан.

Детальніше про сюжет картини та коли відбудеться її прем'єра – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися трейлер, доскрольте до кінця сторінки).

Про що фільм "Audrey"

Як стало відомо, у фільмі Одрі Хепберн постане як на знімальному майданчику, так і світських заходах. Крім того, з'являться архівні відео актриси, які ніхто до цього не бачив.

Також в кінострічці покажуть спогади близьких людей Одрі Хепберн: її сина Феррера, колишньої креативної директорки Givenchy Клер Уейт Келлер і директора по дизайну Tiffany&Co. Джон Лоринга.

У мережі опублікували трейлер документального фільму "Audrey"
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"Фільм містить відверті інтерв'ю з тими, хто знав її найкраще. Кінострічка оживляє воістину дивовижну жінку, яка є свідченням сили любові та прощення", – повідомила режисер.

Варто відзначити, що в понеділок, 30 листопада, у Великобританії відбулася онлайн-прем'єра стрічки. А в міжнародний прокат вона вийде 8 лютого 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися найкращі цитати жінки-легенди Одрі Хепберн про красу.

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