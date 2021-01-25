З'явився трейлер до фільму "Ґодзілла проти Конґа" з бюджетом близько 200 млн доларів

Студія Warner Bros. спільно з Legendary Pictures презентувала трейлер до гучного блокбастера "Ґодзілла проти Конґа", режисером якого є Адам Вінгард. Прем'єра запланована на 26 березня.

Відзначимо, що бюджет фільму – близько 200 мільйонів доларів. Відповідний ролик опубліковано на YouTube-каналі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Що відомо про фільм "Ґодзілла проти Конґа"

Це американо-японський фантастичний бойовик, який є четвертим фільмом Legendary у рамках МонстрВерса, четвертою стрічкою про Ґодзіллу знятою Голлівудом.

Фільм знятий до 30-річчя студії Toho і досі є найбільш комерційно успішним японським фільмом про Ґодзіллу.

Кадр з фільму "Ґодзілла проти Конґа" BB.lv

Картина розповість про протистояння двох знаменитих монстрів. В основу фільму ляже певна екосистема гігантських суперістот – як класичних, так і нових. Організація "Монарх", що відкрила Ґодзіллу у 2014 році, розгорне свою діяльність в різних напрямках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стрімінговий сервіс Netflix випустив перший сезон серіалу "Клуб Вінкс" із рейтингом 18+. Кінострічка є адаптацією однойменного мультсеріалу про фей.