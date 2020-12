З'явився тизер першого спецепізода популярного серіалу "Ейфорія": дивитися відео онлайн

У мережі з'явився тизер першого з двох святкових спецепізодов популярного серіалу HBO "Ейфорія", який розповідає про проблеми сучасних підлітків.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі Euphoria. Зазначимо, що перший епізод шоу має назву – Trouble Do not Last Always (Біда не може тривати вічно. – Ред.) і розгортається після того, як головна героїня Ру розлучається зі своєю дівчиною Джулс. У цій серії Ру святкуватиме Різдво – і своє звільнення від наркотичної залежності (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

Прем'єра першої з двох нових серій "Ейфорії" відбудеться 6 грудня 2020 року на HBO Max. Подробиці та дата прем'єри другого епізоду поки не розголошуються.

Нагадаємо, перший сезон "Ейфорії" вийшов влітку 2019 року, і буквально через місяць був продовжений на другий сезон. Це підліткова драма, яка розповідає про проблеми сучасних 17-річних юнаків та дівчат. Розповідь ведеться від імені Ру – 17-річної дівчини, яка залежна від наркотиків. За роль Ру Зендая отримала цьогоріч "Еммі" як найкраща драматична актриса.

Два спеціальних епізоди стануть своєрідним втішним подарунком для тих, хто чекав другий сезон у 2020 році. Його виробництво було відкладено через COVID-19, і HBO повідомляють, що зйомки поновляться на початку 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Netflix опублікував трейлер музичного фільму "Випускний", в якому зіграла Ніколь Кідман та безліч інших популярних акторів.