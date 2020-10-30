З'явився повний трейлер четвертого сезону серіалу "Корона" з принцесою Діаною

Стрімінговий портал Netflix презентував офіційний трейлер четвертого сезону серіалу "Корона", який оповідає про життя британської королівської сім'ї.

Так, він буде складатися з десяти серій та вийде 15 листопада. У новому сезоні події торкнуться періоду 1980-х – в ньому з'являться кілька нових персонажів, головні з яких Маргарет Тетчер у виконанні Джилліан Андерсон і принцеса Діана у виконанні Емми Коррін (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

У новому трейлері четвертого сезону можна побачити напружені зустрічі королеви Єлизавети й Маргарет Тетчер у складні для Британії часи, а також поява в родині нового члена – нареченої принца Чарльза Діани.

Також нагадаємо, що до своїх ролей повернуться вже знайомі шанувальникам "Корони" Олівія Колман (Єлизавета II), Хелена Бонем Картер (принцеса Маргарет), Тобайс Мензіс (принц Філіп) і Джош О'Коннор (принц Чарльз).

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