З'явився повний трейлер четвертого сезону серіалу "Корона" з принцесою Діаною

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Кіно
1,7 т.
Опубліковано повний трейлер четвертого сезону серіалу 'Корона'

Стрімінговий портал Netflix презентував офіційний трейлер четвертого сезону серіалу "Корона", який оповідає про життя британської королівської сім'ї.

Так, він буде складатися з десяти серій та вийде 15 листопада. У новому сезоні події торкнуться періоду 1980-х – в ньому з'являться кілька нових персонажів, головні з яких Маргарет Тетчер у виконанні Джилліан Андерсон і принцеса Діана у виконанні Емми Коррін (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

У новому трейлері четвертого сезону можна побачити напружені зустрічі королеви Єлизавети й Маргарет Тетчер у складні для Британії часи, а також поява в родині нового члена – нареченої принца Чарльза Діани.

Кадр з четвертого сезону серіалу "Корона"
Кадр з четвертого сезону серіалу "Корона"

Також нагадаємо, що до своїх ролей повернуться вже знайомі шанувальникам "Корони" Олівія Колман (Єлизавета II), Хелена Бонем Картер (принцеса Маргарет), Тобайс Мензіс (принц Філіп) і Джош О'Коннор (принц Чарльз).

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