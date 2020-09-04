З'явиться нова версія фільму "Хрещений батько"

Американський режисер Френсіс Форд Коппола повідомив, що вирішив випустити нову версію фільму "Хрещений батько 3".

Так, у стрічці буде інший початок і фінал, нові сцени та музичні номери. Коппола відзначив, що нова версія буде ближчою до його авторського бачення, повідомляє The Film Stage.

"З цими змінами і відновленими кадрами і звуком для мене це більш відповідне завершення "Хрещеного батька" і "Хрещеного батька 2", – розповів режисер.

Френсіс Форд Коппола випустить нову версію фільму "Хрещений батько 3". kino-teatr.ru

Фільм вийде в обмежений прокат в грудні 2020 року, а потім з'явиться на стрімінгових сервісах. Нагадаємо, третю частину "Хрещеного батька" випустили в 1990 році. У центрі сюжету –Майкл Корлеоне (виконавець ролі Аль Пачіно), який прагне перейти в легальний бізнес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві почалися зйомки трилера з елементами містики "Егрегор", в якому головні ролі зіграють американський актор Омрі Роуз і українська актриса Олена Лавренюк.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!