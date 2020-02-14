З'явилися перші кадри Роберта Паттінсона в образі Бетмена: хто грав персонажа до нього

У мережі з'явилися перші кадри з голлівудським актором Робертом Паттінсоном в образі Бетмена. Прем'єра стрічки режисера Метта Рівза, яка перезапустить кіновсесвіт супергероя, призначена на 2021 рік.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, хто грав Бетмена до Роберта Паттінсона. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Роберт Паттінсон

Льюіс Уілсон

Перші фільми про Бетмена вийшли через 4 роки після появи коміксів. Головну роль зіграв 23-річний Льюїс Вілсон, але його кар'єра виявилася недовгою. У 1954 році він залишив шоу-бізнес.

Льюіс Уілсон

Роберт Лорі

36-річний Лорі був популярний і успішно продовжив кар'єру після Бетмена. Актор помер в 1971 році від серцевого нападу. Йому було 58 років.

Роберт Лорі

Адам Уест

Роль Бетмена зробила Адама Уеста зіркою, але, на жаль, ненадовго. Рейтинги серіалу про супергероя швидко впали, а акторові довелося до кінця свого життя зніматися в малобюджетних фільмах, оскільки глядачі та режисери бачили в ньому тільки людину-кажана.

Адам Уест

Майкл Кітон

Роль Бетмена стала зоряним часом актора, але знову стрічка зіграла злий жарт і не принесла йому довготривалий успіх. Але, в 2014 році актор отримав "Оскар" за роль у фільмі "Бьордмен". Там він зіграв зірку старого фільму про супергероя, який намагається повернути колишню славу.

Майкл Кітон

Вел Кілмер

Актор замінив Майкла Кітона у франшизі Тіма Бертона. Творець Бетмена Боб Кейн назвав його кращим кіновтіленням героя, і глядачам він сподобався.

Вел Кілмер

Джордж Клуні

Ця роль могла стати вирішальною в кар'єрі актора. "Бетмен і Робін" став не тільки найгіршим серед фільмів про це супергероя, але й гіршим, на думку критиків, фільмом в історії кіно!

Джордж Клуні

Крістіан Бейл

Роль Кажана в трилогії режисера Крістофера Нолана стала для актора випробуванням на міцність. Перший фільм про Бетмена з його участю став одним з найкасовіших в історії, а Бейла назвали найкращим Бетменом.

Крістіан Бейл

Бен Аффлек

Аффлек зіграв супергероя в трьох фільмах про Всесвіт коміксів DC. Після Бейла повторити успіх фільмів було складно.

Бен Аффлек

Роберт Паттінсон

Прем'єра "Бетмена" режисера Метта Рівза, яка перезапустить кіновсесвіт супергероя, призначена на 2021 рік. Яким буде результат і як сприймуть фанати супергероя Роберта Паттінсона - поки невідомо.

Як раніше писав OBOZREVATEL, продюсер Олена Андреїчева, киянка, яка зараз живе у Великій Британії, отримала "Оскар" за кращий документальний короткометражний фільм "Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)".

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