Зводили з розуму всіх чоловіків: топ найкрасивіших акторок СРСР

У кінематографі часів СРСР було чимало акторок, яких можна назвати справжніми красунями. Вони закохували в себе чоловіків з першого погляду, а радянські жінки прагнули їм наслідувати.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найкрасивіших актрис часів СРСР. Зазначимо, що крім привабливої зовнішності, вони володіли незвичайним талантом.

Наталя Кустинська

Фото: kp.ua

Краса Наталії стала явищем міжнародного масштабу. У 1960-і роки французький журнал Candide включив її в першу десятку найкрасивіших акторок світу. Зазначимо, що Кустинська запам'яталася глядачам чудовою грою в комедіях "Три плюс два" та "Іван Васильович змінює професію".

Наталія Варлей

Фото: gazetaingush.ru

Радянська акторка Наталія Варлей прославилася як секс-символ країни після виходу фільму "Кавказька полонянка". Роль Верлей, яка запам'яталася не менше – Панночки в екранізації "Вія".

Еліна Бистрицька

Фото: donday.ru

Після виходу епопеї "Тихий дон" в Радянському союзі не залишилося жодного чоловіка, який не був би таємно закоханий в чорнооку Бистрицьку.

Вікторія Федорова

Фото: filmpro.ru

Вікторія Федорова – радянська та американська акторка й модель. Вона встигла стати популярною на батьківщині й навіть після еміграції в США не залишилася без роботи. Своєю неповторною зовнішністю Вікторія зобов'язана батькові – американському адміралу Джексону Тейту.

Тетяна Самойлова

Фото: mir24.tv

Самойлова одна з найкрасивіших актрис не тільки Радянського союзу, а й усього світу. Журі Каннського фестивалю у 1957 році присудило Тетяні премію "Апельсинове дерево", як найскромнішій та найчарівнішій акторці. Звичайно, це було світове визнання за роль Вероніки у фільмі "Летять журавлі".

Любов Поліщук

Фото: sm-news.ru

Чудова Любов Поліщук мала унікальну здатність бути смішною в кадрі, але при цьому залишатися чарівною красунею. Вона зіграла в таких фільмах: "Любов з привілеями", "Інтердівчинка" та інших.

Любов Орлова

Фото: 24smi.org

Протягом багатьох років Любов Орлова була примадонною радянського кіноекрана, відрізняючись вишуканою аристократичною зовнішністю та рідкісним почуттям стилю. Її ім'я асоціюється з неперевершеними комедіями "Веселі хлопці", "Волга, Волга".

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