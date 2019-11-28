"Звірі якісь!" Відомий у Росії комік висловився щодо секс-скандалу з Асмус

Резидент Comedy Club Андрій Бебурішвілі розкритикував користувачів за цькування Христини Асмус через гучну еротичну сцену у фільмі "Текст".

Відповідну заяву він зробив під час інтерв'ю на програмі "Макаревна", зазначивши, що на актрису та її чоловіка Гаріка Харламова накинулись "якісь звірі" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, Бебурішвілі поставили запитання, як би він відреагував, якби його кохана прийшла додому й запитала дозволу знятися у фільмі, де присутні подібні сцени.

"Я скажу, що, якщо це принесе тобі моральне задоволення... Я просто знаю, як знімається кіно. Там немає проникнень, але, якщо ми не говоримо про художні фільми", – зазначив він.

Андрій Бебурішвілі (праворуч) розкритикував хейтерів Асмус Кадр із відео

За словами гумориста, в сучасних фільмах використовують на зйомках спеціальні труси, після чого все монтують. А багато глядачів досі впевнені, що героїня культового серіалу "Гра престолів" Серсея Ланністер дійсно ходила голою містом під крики "ганьба". Проте, насправді, творці показують не справжнє тіло актриси.

Крістіна Асмус (праворуч) Кадр із фільму "Текст"

"Я досі не розумію цього цькування Харламова. Для мене це просто звірі якісь. Просто дивно. Коли пишуть у коментарях: "твою дружину там дрючать, ти чого?!" Як вони, цікаво, дивилися "Аватара"? Якщо вони в усе вірять, це ж тупо! Як можна вірити у кіно?! Зрозуміло, що це не фантастика, але, як на мене, ця сцена (із Асмус. – Ред.) фантастика", – підсумував Бебурішвілі.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

У прокат вийшов фільм "Текст", в якому Асмус виконала головну роль і він одразу ж спровокував скандал: одним із найбільш обговорюваних епізодів картини стала постільна сцена Асмус разом з Іваном Янковським.

Користувачі мережі накинулися на Христину і почали її засуджувати за таку провокаційну роль. Вони також почали завалювати її чоловіка, коміка Гаріка Харламова питаннями: як він міг дозволити дружині знятися в подібному.

Телеведуча Ксенія Собчак поскаржилася на голі груди Асмус.

Пізніше в мережі з'явилося повне відео скандальної постільної сцени з російською актрисою Христиною Асмус з фільму "Текст".

Також стало відомо, що під час зйомок використовувалися спеціальні накладки, тому актори навіть не торкалися один одного.

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