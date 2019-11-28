Головна Новини
29 листопада • оновлено в 10:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

"Звірі якісь!" Відомий у Росії комік висловився щодо секс-скандалу з Асмус

8.3т
Читати матеріал російською

Резидент Comedy Club Андрій Бебурішвілі розкритикував користувачів за цькування Христини Асмус через гучну еротичну сцену у фільмі "Текст".

Відповідну заяву він зробив під час інтерв'ю на програмі "Макаревна", зазначивши, що на актрису та її чоловіка Гаріка Харламова накинулись "якісь звірі" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, Бебурішвілі поставили запитання, як би він відреагував, якби його кохана прийшла додому й запитала дозволу знятися у фільмі, де присутні подібні сцени.

Новини
Асмус, Михалкова, Ходченкова: які російські зірки оголилися в кіно

"Я скажу, що, якщо це принесе тобі моральне задоволення... Я просто знаю, як знімається кіно. Там немає проникнень, але, якщо ми не говоримо про художні фільми", – зазначив він.

Андрій Бебурішвілі (праворуч) розкритикував хейтерів Асмус

Андрій Бебурішвілі (праворуч) розкритикував хейтерів Асмус

Кадр із відео

За словами гумориста, в сучасних фільмах використовують на зйомках спеціальні труси, після чого все монтують. А багато глядачів досі впевнені, що героїня культового серіалу "Гра престолів" Серсея Ланністер дійсно ходила голою містом під крики "ганьба". Проте, насправді, творці показують не справжнє тіло актриси.

Крістіна Асмус (праворуч)

Крістіна Асмус (праворуч)

Кадр із фільму "Текст"

"Я досі не розумію цього цькування Харламова. Для мене це просто звірі якісь. Просто дивно. Коли пишуть у коментарях: "твою дружину там дрючать, ти чого?!" Як вони, цікаво, дивилися "Аватара"? Якщо вони в усе вірять, це ж тупо! Як можна вірити у кіно?! Зрозуміло, що це не фантастика, але, як на мене, ця сцена (із Асмус. – Ред.) фантастика", – підсумував Бебурішвілі.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Дмитро Гриневич
Особи
Крістіна Асмус Гарік Харламов
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес кіно скандали
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
5
11
Смішно
8
Цікаво
3
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Хвостоголовые, где вы берёте всё это дер-ьмо. Нормальным человекам нас. Рать и на Асмус и на Бебуришвили, а уж тем более на ваши высерыы
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
семенов Александр
семенов Александр
а что чубатым разве можно смотреть фильмы производства агресивного агрессора ... странно а кастрюля на голове не мешает?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Pooh Vini
Pooh Vini
семенов Александр, чудак-человек.пришло,серануло что-то не в тему и довольное.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Новини кіно

Топпублікації

Топблоги