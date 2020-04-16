"Зулейха відкриває очі": про що серіал і де дивитися всі серії онлайн

У Росії презентували серіал "Зулейха відкриває очі", знятий за однойменним бестселером Гузель Яхіної.

Серіал розповідає про татарську селянку Зулейху. Прем'єра відбулася в понеділок, 13 квітня на каналі "Росія-1". Також серії опубліковані на YouTube (дивіться відео в кінці новини).

Чулпан Хаматова в серіалі "Зулейха відкриває очі" Teleprogramma.pro

Про що серіал "Зулейха відкриває очі"

В один із днів взимку 1930-го року вбивають чоловіка татарської селянки Зулейхи. Саму жінку разом з сотнями інших переселенцяів відправляють каторгою до Сибіру, однак до місця призначення добираються лише тридцять чоловік.

Люди різного походження і освіти змушені боротися з тайгою і безжальною державою за свої життя. Проходячи через суворі випробування, Зулейха розуміє, що тільки навчившись прощати себе, людей, долю і навіть батьківщину, що так жорстоко з нею вчинила, можна пізнати любов і вижити в цих страшних умовах.

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У серіалі знімалися: Чулпан Хаматова, Сергій Маковецький, Юлія Пересільд, Олександр Сірін, Олена Шевченко, Євген Морозов та інші.

"Зулейха відкриває очі": де дивитися всі серії онлайн

Серіал транслюється по буднях о 21:20 на телеканалі "Росія-1". Всі серії можна подивитися на YouTube, перейшовши за посиланням. Наразі вийшло 4 серії. Заключна серія вийде в ефір 22 квітня 2020 року.

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