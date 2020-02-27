Серіал "Бригада" починався і закінчувався зрадою. У першому випадку Саша Білий дізнався про зраду Олени Єлісєєвої, а в фіналі історії охоронець Макс "встромив йому ножа в спину".

Ролі зрадників творці культового російського серіалу довірили грати акторам Наталі Пановій і Олександру Високовському.

Також читайте і інші наші авторські статті про кіно:

Хто із зірок серіалу "Бригада" вже помер;

Як виглядали найбільш сексуальні акторки кіно СРСР;

Чому новий український фільм "Черкаси" викликав хвилю хейту з боку росіян ще до прем'єри;

Через що в мережі заговорили про прокляття знаменитого серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів".

Наталія Панова

На початку серіалу глядачі познайомилися з Оленою Єлісєєвою – дівчиною, яка не дочекалася повернення з армії головного героя "Бригади", а зрадила його з іншим хлопцем. Саме ця історія послужила поштовхом для всіх наступних подій.

Наталія Панова

Олена каже Саші Білому, що не вважає себе винною, а дворічне очікування для неї виявилося довгим. Герой Безрукова сказав, що про своє рішення Єлісєєва могла б йому написати. Він навіть збирався після армії на ній одружитися і вчинок Олени став для Саші справжнім ударом, адже він любив дівчину.

У ролі зрадниці глядачі побачили актрису Наталію Панову – москвичку, 1978 року народження. У дитинстві вона була ученицею спеціалізованої школи, в якій посилено вивчала англійську мову. Дівчинка хотіла присвятити своє майбутнє журналістиці. Крім того, вона захоплювалася великим тенісом, а в 15 років почала відвідувати шкільний театр.

Наталія Панова в ролі Олени Єлісєєвої

У 1999 році Наталя отримала диплом Російської академії театрального мистецтва і поступила на службу в "Театр Місяця", в якому провела сім років творчого життя. Глядачі запам'ятали її Хейзел з "Часу і сім'ї Конвей" і Катерину Іванівну з "Братів Карамазових". Також Панова грала в спектаклях "Одруження Бальзамінова" і "Невільниця".

Кінодебют Наталії трапився відразу після її закінчення РАТІ. Вона знялася в фільмі "Затворнік". Але справжня популярність до актриси прийшла після прем'єри "Бригади". Кримінальний серіал "Знахар" подарував Панової головну роль співробітниці Федеральної служби безпеки Наташі Паніної.

Наталія Панова зараз

В основному актриса грає на театральних підмостках. На даний момент вона служить в Московському Губернському театрі, художнім керівником якого є Сергій Безруков.

Особисте життя в Панової склалася не зовсім так, як вона того хотіла. Наталя живе в цивільному шлюбі і мріє про вінчання з коханою людиною. З основних захоплень актриси слід виділити йогу, караоке, джаз-модерн і фігурне катання. Панова може похвалитися другим розрядом з тенісу. Також її часто бачать в басейні.

Олександр Високовський

Олена Єлісєєва стала першою зрадницею Саші Білого, а Макс – останнім. Перша версія "Бригади" не давала пояснення такого вчинку героя Високовського. Логічно можна було б припустити, що Макса впровадили в злочинне угрупування спецслужби. Щоб Саша Білий не отримав владу, герой Високовського спровокував зачистку його ближнього кола.

Олександр Високовський зараз

Одного разу Бєлов спитав у Макса, чи відомий йому страх, а той відповів, що в порівнянні з "серпантином" йому вже нема чого боятися. Швидше за все, він мав на увазі гірську афганську дорогу, по якій Макс їздив під час служби в Головному розвідувальному управлінні. Це припущення можна назвати логічним. Додаткова версія "Бригади" вийшла з іншим трактуванням, яка явно далека від дійсності.

Макс постав перед глядачами у виконанні актора Олександра Високовського. У 2005 році він зайняв режисерське крісло на зйомках "Серця ворога". Цей фільм розповідає про військових льотчиків першої половини 40-х років минулого століття. Також Високовський працював над постановкою "Винищувачів" і "Бою з тінню 3".

Олександр Високовський в ролі Макса

У 2017 році за свого короткометражного "Людожера" Олександр отримав Гран-прі фестивалю "Кіносмена" в категорії "Кращий національний короткий фільм". Зараз постійним місцем роботи Високовського є кінокомпанія "Каскад".

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!