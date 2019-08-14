"Зоряні Війни-9": трейлер, відгуки, коли вийде

"Зоряні війни" – легендарна кіносага, в якій одна тільки основна лінійка налічує вісім епізодів. Дев'ятий – "Сходження Скайвокера", – якраз повинен вийти наступної зими

Рейтинги очікування – 86% за шкалою "Кинопоиск", а значить, віддані фанати завмерли в очікуванні нової – і останньої! – глави з життя улюблених героїв.

Коли вийде фільм "Зоряні війни: Сходження Скайвокера" 2019?

Світова прем'єра дев'ятого епізоду саги відбудеться 18 грудня 2019 року. Українським глядачам пощастило: вони зможуть побачити фільм вже в цей день

Про що були попередні фільми "Зоряні Війни"?

У 1977 році вийшов перший фільм із серії "Зоряних воєн". Ось тільки хронологічно він був не першим, а аж четвертим: Джордж Лукас, творець саги, написав сценарії відразу для шести фільмів, але знімати почав з четвертої частини, яка виявилася найпростішою з технічної точки зору.

В "Новій надії" глядач знайомляться з головними героями так званої "оригінальної трилогії": принцесою Лєєй Органою, юним Люком Скайуокером, які ще не знають про своє походження, і пілотом-найманцем Ханом Соло. Дія відбувається в глибинах космосу, переміщаючись з планети на планету. Принцеса Лея очолює загін повстанців, які борються з головним лиходієм Імперії – лордом Дартом Вейдером.

Епізоди "Імперія завдає удару у відповідь" і "Повернення джедая" продовжують сюжет, розпочатий "Новою надією", війна посилюється, добираючись до крайніх рубежів галактики, планети гинуть одна за одною під гнітом жорстокого Імператора Дарта Сідіуса і його вірного учня Дарта Вейдера, і тільки трійця головних героїв сміливо протистоїть пітьмі.

Потім настає перерва: до 1999 року фільми "Зоряні війни" не виходять. Нарешті анонсується друга трилогія, "трилогія-приквел", хронологічно – три перших епізоди саги.

"Прихована загроза", "Атака клонів" і "Помста ситхів" відносять глядачів на кілька десятиліть в минуле, коли Імперія ще звалася Республікою, Дарт Сідіус не спотворений шрамами і кривавими діяннями, а Дарта Вейдера не існувало. Глядачеві розповідається історія Енакіна Скайуокера, хлопчика-раба з пустельного Татуїна, чиє життя різко змінилася після знайомства з лицарями-джедаями Квай Гон Джином і Обі Ваном Кенобі.

Виявляється, що всередині Ені прихована велика Сила. Щоб навчитися керувати нею, хлопчик стає учнем джедаїв – падаваном. Перед глядачем проносяться роки його життя, дитинство і юність, його успіхи, радості і втрати, перша закоханість, що переростає у велику і красиву любов. Але цієї любові не судилося тривати довго, тому що за Енекеном вже йде Темна сторона, яка бажає отримати в своє розпорядження його Силу. Фінал третього епізоду і початок "Нової надії" сходяться воєдино. Коло замикається.

Третя трилогія була анонсована в кінці 2012 року. Дія фільмів "Пробудження Сили" і "Останні джедаї" відбувається через 30 років після падіння Імперії, але в галактиці і раніше йдуть зоряні війни: тепер влада захоплена Першим Орденом, і його владика – лорд Сноук, - не краще, ніж Дарт Вейдер , а його учень – Кайло Рен, – справжнє втілення жорстокості. Противниками Першого Ордена несподівано стають давно знайомі герої – Лея Органа, Люк Скайуокер і Хан Соло, а також дівчина на ім'я Рей, чиє походження невідоме.

Про що буде фільм "Зоряні Війни: Скайуокер. Восход"?

Дев'ятий і останній епізод великої саги повинен дати відповіді на безліч питань. Хто така Рея? Чи буде переможений Кайло Рен? Яка доля чекає головних героїв? І чи запанує, нарешті, в галактиці довгоочікуваний мир?

Де дивитися фільм "Зоряні війни: Сходження Скайвокера"?

Безумовно, фінал такої грандіозної історії найкраще дивитися на великому екрані. Якщо ж це неможливо, через деякий час фільм неодмінно з'явиться в онлайн-кінотеатрах.

Хто зняв фільм "Зоряні війни: Сходження Скайвокера​​​​​​​"?

Режисером стрічки виступив Джей Джей Абрамс – це його перша режисерська робота в сазі "Зоряних воєн", однак він уже продюсував попередні два фільми.

Джей Джей Абрамс – режисер серіалу "Залишитися в живих" і фільмів серії "Стартрек", так що фанати покладають на нього великі надії, вважаючи, що він зможе гідно закінчити багаторічну історію.

Трейлер фільму "Зоряні війни: Сходження Скайвокера"

Щоб зануритися в атмосферу саги, досить подивитися офіційний трейлер останнього фільму: мінімалістичний, напружений і, звичайно, інтригуючий.

Акторський склад

Головні ролі у фільмі виконали Дейзі Рідлі, Адам Драйвер, Донал Глісон, Люпіта Ньоно, Оскар Айзек і Джон Бойега. До ролі Люка Скайуокера повернувся Марк Хемміл.

Померла в 2016 році Керрі Фішер, виконавиця ролі Леї Органи, з'явиться в епізодах, які встигли зняти з актрисою. Що символічно, у фільмі також знімається дочка Керрі – Біллі Лурд.

Перші відгуки про фільм "Зоряні війни: Скайуокер. Восход"

Фільм поки ніхто не бачив – відгуків немає, проте в інтернеті можна прочитати масу фанатських теорій про походження Реї і про те, чим же закінчиться легендарна сага.

Судячи по наростаючому ажіотажу, фільм можна сміливо назвати одним з найбільш очікуваних в році.

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