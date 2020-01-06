"Чорнобиль" отримав Золотий глобус: які ще фільми і шоу перемогли

У ніч на 6 січня, в США проходить церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус" за заслуги в галузі кінематографу і телебачення за минулий рік.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, які фільми і телевізійні шоу перемогли. Нижче ми публікуємо список картин, які отримали нагороди. Кожен з переможців виділений жирним. Решта в списку - номінанти на нагороду в цій категорії.
А тут читайте про те, які актори і актриси перемогли в цьому році.
Кращий міні-серіал або телефільм
Чорнобиль
Пастка-22
Фоссі / Вердон
Найгучніший голос
Неймовірне
Кращий телевізійний серіал - драма
"Велика маленька брехня"
"Корона"
"Вбиваючи Єву"
"Ранкове шоу"
"Спадкоємці"
Кращий фільм - драма
"Ірландець"
"Шлюбна історія"
"1917"
"Джокер"
"Маленькі жінки"
Кращий фільм - комедія або мюзикл
"Одного разу в Голлівуді"
"Мене звуть Долемайт"
"Кролик Джоджо"
"Дістати ножі"
"Рокетмен"
Краща режисура
Пон Чжун Хо - "Паразити"
Сем Мендес - "1917"
Тодд Філліпс - "Джокер"
Мартін Скорсезе - "Ірландець"
Квентін Тарантіно - "Одного разу в Голлівуді"
Кращий сценарій
Ноа Баумбах ( "Шлюбна історія")
Пон Джун Хо і Хан Джі Вон ( "Паразити")
Ентоні Маккартен ( "Два Папи")
Квентін Тарантіно ( "Одного разу в Голлівуді")
Стівен Заіллян ( "Ірландець")
Найкращий серіал - комедія або мюзикл
"Баррі"
Гидота
"Метод Комінскі"
"Дивовижна місіс Мейзел"
"Політик"
Найкраща пісня
Beautiful Ghosts ( "Кішки")
(I'M Gonna) Love Me Again ( "Рокетмен")
Into the Unknown ( "Холодне серце 2")
Spirit ( "Король Лев")
Stand Up ( "Гаррієт")
Читайте на OBOZREVATEL про те, як пройшла церемонія вручення Золотого глобуса в 2018 році.
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