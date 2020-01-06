"Чорнобиль" отримав Золотий глобус: які ще фільми і шоу перемогли

У ніч на 6 січня, в США проходить церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус" за заслуги в галузі кінематографу і телебачення за минулий рік.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, які фільми і телевізійні шоу перемогли. Нижче ми публікуємо список картин, які отримали нагороди. Кожен з переможців виділений жирним. Решта в списку - номінанти на нагороду в цій категорії.

А тут читайте про те, які актори і актриси перемогли в цьому році.

Кращий міні-серіал або телефільм

Чорнобиль

Пастка-22

Фоссі / Вердон

Найгучніший голос

Неймовірне

Кращий телевізійний серіал - драма

"Велика маленька брехня"

"Корона"

"Вбиваючи Єву"

"Ранкове шоу"

"Спадкоємці"

Кращий фільм - драма

"Ірландець"

"Шлюбна історія"

"1917"

"Джокер"

"Маленькі жінки"

Кращий фільм - комедія або мюзикл

"Одного разу в Голлівуді"

"Мене звуть Долемайт"

"Кролик Джоджо"

"Дістати ножі"

"Рокетмен"

Краща режисура

Пон Чжун Хо - "Паразити"

Сем Мендес - "1917"

Тодд Філліпс - "Джокер"

Мартін Скорсезе - "Ірландець"

Квентін Тарантіно - "Одного разу в Голлівуді"

Кращий сценарій

Ноа Баумбах ( "Шлюбна історія")

Пон Джун Хо і Хан Джі Вон ( "Паразити")

Ентоні Маккартен ( "Два Папи")

Квентін Тарантіно ( "Одного разу в Голлівуді")

Стівен Заіллян ( "Ірландець")

Найкращий серіал - комедія або мюзикл

"Баррі"

Гидота

"Метод Комінскі"

"Дивовижна місіс Мейзел"

"Політик"

Найкраща пісня

Beautiful Ghosts ( "Кішки")

(I'M Gonna) Love Me Again ( "Рокетмен")

Into the Unknown ( "Холодне серце 2")

Spirit ( "Король Лев")

Stand Up ( "Гаррієт")

Читайте на OBOZREVATEL про те, як пройшла церемонія вручення Золотого глобуса в 2018 році.

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