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6 січня • оновлено в 07:10
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"Чорнобиль" отримав Золотий глобус: які ще фільми і шоу перемогли

1.5т
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У ніч на 6 січня, в США проходить церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус" за заслуги в галузі кінематографу і телебачення за минулий рік.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, які фільми і телевізійні шоу перемогли. Нижче ми публікуємо список картин, які отримали нагороди. Кожен з переможців виділений жирним. Решта в списку - номінанти на нагороду в цій категорії.

А тут читайте про те, які актори і актриси перемогли в цьому році.

Кращий міні-серіал або телефільм

  • Чорнобиль

  • Пастка-22

  • Фоссі / Вердон

  • Найгучніший голос

  • Неймовірне

Кращий телевізійний серіал - драма

  • "Велика маленька брехня"

  • "Корона"

  • "Вбиваючи Єву"

  • "Ранкове шоу"

  • "Спадкоємці"

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Золотий глобус 2020: хто номінований, коли і де дивитися

Кращий фільм - драма

  • "Ірландець"

  • "Шлюбна історія"

  • "1917"

  • "Джокер"

  • "Маленькі жінки"

Кращий фільм - комедія або мюзикл

  • "Одного разу в Голлівуді"

  • "Мене звуть Долемайт"

  • "Кролик Джоджо"

  • "Дістати ножі"

  • "Рокетмен"

Краща режисура

  • Пон Чжун Хо - "Паразити"

  • Сем Мендес - "1917"

  • Тодд Філліпс - "Джокер"

  • Мартін Скорсезе - "Ірландець"

  • Квентін Тарантіно - "Одного разу в Голлівуді"

Кращий сценарій

  • Ноа Баумбах ( "Шлюбна історія")

  • Пон Джун Хо і Хан Джі Вон ( "Паразити")

  • Ентоні Маккартен ( "Два Папи")

  • Квентін Тарантіно ( "Одного разу в Голлівуді")

  • Стівен Заіллян ( "Ірландець")

Найкращий серіал - комедія або мюзикл

  • "Баррі"

  • Гидота

  • "Метод Комінскі"

  • "Дивовижна місіс Мейзел"

  • "Політик"

Найкраща пісня

  • Beautiful Ghosts ( "Кішки")

  • (I'M Gonna) Love Me Again ( "Рокетмен")

  • Into the Unknown ( "Холодне серце 2")

  • Spirit ( "Король Лев")

  • Stand Up ( "Гаррієт")

Читайте на OBOZREVATEL про те, як пройшла церемонія вручення Золотого глобуса в 2018 році.

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Автор
Марія Дідик
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