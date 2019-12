Золотий глобус 2020: названі номінанти на премію

У США, 9 грудня, оголосили номінантів на одну з найпрестижніших нагород у світі кіно "Золотий глобус".

Відео нагородження з'явилося на YouTube. Публікуємо повний список номінантів:

Повнометражні фільми:

Кращий фільм (драма):

"Ірландець" (The Irishman)

"Шлюбна історія" (Marriage Story)

"1917" (1917)

"Джокер" (Joker)

"Маленькі жінки" (Little Women)

Кращий фільм на іноземній мові:

"Прощання" (The Farewell)

"Біль і слава" (Pain and Glory)

"Портрет дівчини в вогні" (Portrait of a Lady on Fire)

"Паразити" (Parasite)

"Знедолені" ( "Les Miserables)

Кращий сценарій:

Ноа Баумбах ( "Шлюбна історія")

Пон Джун Хо і Хан Джі Вон ( "Паразити")

Ентоні Маккартен ( "Два Папи")

Квентін Тарантіно ( "Одного разу в Голлівуді")

Стівен Заіллян ( "Ірландець")

Краща пісня:

Beautiful Ghosts ( "Кішки")

(I'M Gonna) Love Me Again ( "Рокетмен")

Into the Unknown ( "холодне серце 2")

Spirit ( "Король Лев")

Stand Up ( "Гаррієт" (Harriet))

Краща чоловіча роль другого плану:

Том Хенкс ( "Прекрасний день по сусідству")

Ентоні Хопкінс ( "Два Папи")

Аль Пачино ( "Ірландець")

Джо Пеші ( "Ірландець")

Бред Пітт ( "Одного разу в Голлівуді")

Краща жіноча роль другого плану:

Кеті Бейтс ( "Річард Джуелл")

Аннетт Бенінг (The Report)

Лора Дерн ( "Шлюбна історія")

Денніфер Лопес ( "Стриптизерши")

Марго Роббі ( "Секс-бомба")

Краща чоловіча роль (комедія або мюзикл):

Деніел Крейг ( "Дістати ножі")

Роман Гріффін Девіс ( "Кролик Джоджо")

Леонардо Ді Капріо ( "Одного разу в Голлівуді")

Терон Егертон ( "Рокетмен")

Едді Мерфі ( "Мене звуть Долеймайт")

Кращий анімаційний фільм:

"Холодне серце 2" (Frozen II)

Як приручити дракона 3: Прихований світ "(How to Train Your Dragon: The Hidden World)

"Містер Лінк: загублена ланка еволюції" (Missing Link)

"Історія іграшок 4" (Toy Story 4)

"Король Лев" (The Lion King)

Краща чоловіча роль (драма):

Крістіан Бейл ( "Форд проти Феррарі")

Антоніо Бандерас ( "Біль і слава")

Адам Драйвер ( "Шлюбна історія")

Хоакін Фенікс ( "Джокер")

Джонатан Прайс ( "Два Папи")

Краща жіноча роль (комедія або мюзикл):

Аквафін ( "Прощання") (The Farewell)

Ана де Армас ( "Дістати ножі")

Кейт Бланшетт (Куди ти пропала, Бернадетт? ")

Біан Фельдштейн ( "Освіта") (Booksmart)

Емма Томпсон ( "Пізня ніч" (Late Night)

Кращий фільм (комедія або мюзикл):

"Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood)

"Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)

"Дістати ножі" (Knives Out)

"Рокетмен" (Rocketman)

"Моє ім'я – Долемайт" (Dolemite Is My Name)

