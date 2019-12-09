Золотий глобус 2020: названі номінанти на премію

У США, 9 грудня, оголосили номінантів на одну з найпрестижніших нагород у світі кіно "Золотий глобус".
Відео нагородження з'явилося на YouTube. Публікуємо повний список номінантів:
Повнометражні фільми:
Кращий фільм (драма):
"Ірландець" (The Irishman)
"Шлюбна історія" (Marriage Story)
"1917" (1917)
"Джокер" (Joker)
"Маленькі жінки" (Little Women)
Кращий фільм на іноземній мові:
"Прощання" (The Farewell)
"Біль і слава" (Pain and Glory)
"Портрет дівчини в вогні" (Portrait of a Lady on Fire)
"Паразити" (Parasite)
"Знедолені" ( "Les Miserables)
Кращий сценарій:
Ноа Баумбах ( "Шлюбна історія")
Пон Джун Хо і Хан Джі Вон ( "Паразити")
Ентоні Маккартен ( "Два Папи")
Квентін Тарантіно ( "Одного разу в Голлівуді")
Стівен Заіллян ( "Ірландець")
Краща пісня:
Beautiful Ghosts ( "Кішки")
(I'M Gonna) Love Me Again ( "Рокетмен")
Into the Unknown ( "холодне серце 2")
Spirit ( "Король Лев")
Stand Up ( "Гаррієт" (Harriet))
Краща чоловіча роль другого плану:
Том Хенкс ( "Прекрасний день по сусідству")
Ентоні Хопкінс ( "Два Папи")
Аль Пачино ( "Ірландець")
Джо Пеші ( "Ірландець")
Бред Пітт ( "Одного разу в Голлівуді")
Краща жіноча роль другого плану:
Кеті Бейтс ( "Річард Джуелл")
Аннетт Бенінг (The Report)
Лора Дерн ( "Шлюбна історія")
Денніфер Лопес ( "Стриптизерши")
Марго Роббі ( "Секс-бомба")
Краща чоловіча роль (комедія або мюзикл):
Деніел Крейг ( "Дістати ножі")
Роман Гріффін Девіс ( "Кролик Джоджо")
Леонардо Ді Капріо ( "Одного разу в Голлівуді")
Терон Егертон ( "Рокетмен")
Едді Мерфі ( "Мене звуть Долеймайт")
Кращий анімаційний фільм:
"Холодне серце 2" (Frozen II)
Як приручити дракона 3: Прихований світ "(How to Train Your Dragon: The Hidden World)
"Містер Лінк: загублена ланка еволюції" (Missing Link)
"Історія іграшок 4" (Toy Story 4)
"Король Лев" (The Lion King)
Краща чоловіча роль (драма):
Крістіан Бейл ( "Форд проти Феррарі")
Антоніо Бандерас ( "Біль і слава")
Адам Драйвер ( "Шлюбна історія")
Хоакін Фенікс ( "Джокер")
Джонатан Прайс ( "Два Папи")
Краща жіноча роль (комедія або мюзикл):
Аквафін ( "Прощання") (The Farewell)
Ана де Армас ( "Дістати ножі")
Кейт Бланшетт (Куди ти пропала, Бернадетт? ")
Біан Фельдштейн ( "Освіта") (Booksmart)
Емма Томпсон ( "Пізня ніч" (Late Night)
Кращий фільм (комедія або мюзикл):
"Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood)
"Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)
"Дістати ножі" (Knives Out)
"Рокетмен" (Rocketman)
"Моє ім'я – Долемайт" (Dolemite Is My Name)
Читайте на OBOZREVATEL про те, як пройшла церемонія вручення Золотого глобуса в 2018 році.
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