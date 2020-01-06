Золотий глобус-2020: названі кращі актори і актриси маленького "Оскара"

У ніч на 6 січня, в США відбулася церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус" за заслуги в галузі кінематографу і телебачення за минулий рік.

Церемонія транслювалася в прямому ефірі на телеканалі NBC. Нижче ми публікуємо список акторів і актрис, які отримали нагороди. Кожного з переможців виділено жирним. Решта в списку - номінанти на нагороду в цій категорії.

Відзначимо, що Золотий глобус вважається своєрідною репетицією перед врученням кінопремії "Оскар", яка в цьому році відбудеться вже 9 лютого. Найчастіше володарі нагород Золотий глобус перемагають і там.

А тут читайте про те, які фільми і серіали отримали нагороду в цьому році.

Елтон Джон і Лора Дерн

Краща чоловіча роль - драма

Крістіан Бейл ( "Ford проти Ferrari")

Антоніо Бандерас ( "Біль і слава")

Адам Драйвер ( "Шлюбна історія")

Хоакін Фенікс ( "Джокер")

Джонатан Прайс ( "Два Папи")

Краща жіноча роль - драма

Синтія Еріво ( "Гаррієт")

Скарлетт Йоханссон ( "Шлюбна історія")

Сірша Ронан ( "Маленькі жінки")

Шарліз Терон ( "Секс-бомба")

Рене Зеллвегер ( "Джуді")

Олівія Коулман

Краща чоловіча роль другого плану

Том Хенкс ( "Прекрасний день по сусідству")

Ентоні Хопкінс ( "Два Папи")

Аль Пачино ( "Ірландець")

Джо Пеші ( "Ірландець")

Бред Пітт ( "Одного разу в Голлівуді")

Краща жіноча роль другого плану

Кеті Бейтс ( "Річард Джуелл")

Аннетт Бенінг (The Report)

Лора Дерн ( "Шлюбна історія")

Денніфер Лопес ( "Стриптизерши")

Марго Роббі ( "Секс-бомба")

Краща чоловіча роль - комедія або мюзикл

Деніел Крейг ( "Дістати ножі")

Роман Гріффін Девіс ( "Кролик Джоджо")

Леонардо Ді Капріо ( "Одного разу в Голлівуді")

Терон Егертон ( "Рокетмен")

Едді Мерфі ( "Мене звуть Долеймайт")

Краща жіноча роль - комедія або мюзикл

Аквафіна ( "Прощання")

Ана де Армас ( "Дістати ножі")

Кейт Бланшетт ( "Куди ти пропала, Бернадетт?")

Біан Фельдштейн ( "Освіта")

Емма Томпсон ( "Пізня ніч")

Читайте на OBOZREVATEL про те, як пройшла церемонія вручення Золотого глобуса в 2018 році.

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