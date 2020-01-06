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6 січня • оновлено в 07:10
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Золотий глобус-2020: названі кращі актори і актриси маленького "Оскара"

1.2т
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У ніч на 6 січня, в США відбулася церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус" за заслуги в галузі кінематографу і телебачення за минулий рік.

Церемонія транслювалася в прямому ефірі на телеканалі NBC. Нижче ми публікуємо список акторів і актрис, які отримали нагороди. Кожного з переможців виділено жирним. Решта в списку - номінанти на нагороду в цій категорії.

Відзначимо, що Золотий глобус вважається своєрідною репетицією перед врученням кінопремії "Оскар", яка в цьому році відбудеться вже 9 лютого. Найчастіше володарі нагород Золотий глобус перемагають і там.

А тут читайте про те, які фільми і серіали отримали нагороду в цьому році.

Елтон Джон і Лора Дерн

Елтон Джон і Лора Дерн

Золотий глобус-2020: названі кращі актори і актриси маленького "Оскара"
Золотий глобус-2020: названі кращі актори і актриси маленького "Оскара"
Золотий глобус-2020: названі кращі актори і актриси маленького "Оскара"

Краща чоловіча роль - драма

  • Крістіан Бейл ( "Ford проти Ferrari")

  • Антоніо Бандерас ( "Біль і слава")

  • Адам Драйвер ( "Шлюбна історія")

  • Хоакін Фенікс ( "Джокер")

  • Джонатан Прайс ( "Два Папи")

Краща жіноча роль - драма

  • Синтія Еріво ( "Гаррієт")

  • Скарлетт Йоханссон ( "Шлюбна історія")

  • Сірша Ронан ( "Маленькі жінки")

  • Шарліз Терон ( "Секс-бомба")

  • Рене Зеллвегер ( "Джуді")

Олівія Коулман

Олівія Коулман

Золотий глобус-2020: названі кращі актори і актриси маленького "Оскара"
Золотий глобус-2020: названі кращі актори і актриси маленького "Оскара"
Золотий глобус-2020: названі кращі актори і актриси маленького "Оскара"
Золотий глобус-2020: названі кращі актори і актриси маленького "Оскара"

Краща чоловіча роль другого плану

  • Том Хенкс ( "Прекрасний день по сусідству")

  • Ентоні Хопкінс ( "Два Папи")

  • Аль Пачино ( "Ірландець")

  • Джо Пеші ( "Ірландець")

  • Бред Пітт ( "Одного разу в Голлівуді")

Краща жіноча роль другого плану

  • Кеті Бейтс ( "Річард Джуелл")

  • Аннетт Бенінг (The Report)

  • Лора Дерн ( "Шлюбна історія")

  • Денніфер Лопес ( "Стриптизерши")

  • Марго Роббі ( "Секс-бомба")

Золотий глобус-2020: названі кращі актори і актриси маленького "Оскара"
Золотий глобус-2020: названі кращі актори і актриси маленького "Оскара"

Краща чоловіча роль - комедія або мюзикл

  • Деніел Крейг ( "Дістати ножі")

  • Роман Гріффін Девіс ( "Кролик Джоджо")

  • Леонардо Ді Капріо ( "Одного разу в Голлівуді")

  • Терон Егертон ( "Рокетмен")

  • Едді Мерфі ( "Мене звуть Долеймайт")

Краща жіноча роль - комедія або мюзикл

  • Аквафіна ( "Прощання")

  • Ана де Армас ( "Дістати ножі")

  • Кейт Бланшетт ( "Куди ти пропала, Бернадетт?")

  • Біан Фельдштейн ( "Освіта")

  • Емма Томпсон ( "Пізня ніч")

Читайте на OBOZREVATEL про те, як пройшла церемонія вручення Золотого глобуса в 2018 році.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Юрко Медяник
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