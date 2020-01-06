Золотий глобус-2020: названі кращі актори і актриси маленького "Оскара"

У ніч на 6 січня, в США відбулася церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус" за заслуги в галузі кінематографу і телебачення за минулий рік.
Церемонія транслювалася в прямому ефірі на телеканалі NBC. Нижче ми публікуємо список акторів і актрис, які отримали нагороди. Кожного з переможців виділено жирним. Решта в списку - номінанти на нагороду в цій категорії.
Відзначимо, що Золотий глобус вважається своєрідною репетицією перед врученням кінопремії "Оскар", яка в цьому році відбудеться вже 9 лютого. Найчастіше володарі нагород Золотий глобус перемагають і там.
А тут читайте про те, які фільми і серіали отримали нагороду в цьому році.
Елтон Джон і Лора Дерн
Краща чоловіча роль - драма
Крістіан Бейл ( "Ford проти Ferrari")
Антоніо Бандерас ( "Біль і слава")
Адам Драйвер ( "Шлюбна історія")
Хоакін Фенікс ( "Джокер")
Джонатан Прайс ( "Два Папи")
Краща жіноча роль - драма
Синтія Еріво ( "Гаррієт")
Скарлетт Йоханссон ( "Шлюбна історія")
Сірша Ронан ( "Маленькі жінки")
Шарліз Терон ( "Секс-бомба")
Рене Зеллвегер ( "Джуді")
Олівія Коулман
Краща чоловіча роль другого плану
Том Хенкс ( "Прекрасний день по сусідству")
Ентоні Хопкінс ( "Два Папи")
Аль Пачино ( "Ірландець")
Джо Пеші ( "Ірландець")
Бред Пітт ( "Одного разу в Голлівуді")
Краща жіноча роль другого плану
Кеті Бейтс ( "Річард Джуелл")
Аннетт Бенінг (The Report)
Лора Дерн ( "Шлюбна історія")
Денніфер Лопес ( "Стриптизерши")
Марго Роббі ( "Секс-бомба")
Краща чоловіча роль - комедія або мюзикл
Деніел Крейг ( "Дістати ножі")
Роман Гріффін Девіс ( "Кролик Джоджо")
Леонардо Ді Капріо ( "Одного разу в Голлівуді")
Терон Егертон ( "Рокетмен")
Едді Мерфі ( "Мене звуть Долеймайт")
Краща жіноча роль - комедія або мюзикл
Аквафіна ( "Прощання")
Ана де Армас ( "Дістати ножі")
Кейт Бланшетт ( "Куди ти пропала, Бернадетт?")
Біан Фельдштейн ( "Освіта")
Емма Томпсон ( "Пізня ніч")
Читайте на OBOZREVATEL про те, як пройшла церемонія вручення Золотого глобуса в 2018 році.
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