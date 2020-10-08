Одна з найбільших мереж кінотеатрів в світі Cineworld закриває сотні кінотеатрів у Великобританії та Сполучених Штатах. Причина - перенесення прем'єри фільму "Не час вмирати" на квітень 2021 року через пандемії коронавируса.

Боси з MGM в черговий раз відклали реліз 25-го фільму про Джеймса Бонда. А оскільки нових релізів більше немає, то і кінотеатрам нічого показувати ... Тому під загрозою звільнення в одному тільки Сполученому Королівстві виявилося майже 6000 працівників. І то вони дізналися про скорочення з газет. Незручно вийшло, чи не так?

Крім того, планується повністю закрити всі 543 американських кінозалу Regal. Це не дивно, адже багато хто з них - особливо в Лос-Анджелесі і Нью-Йорку, - до цих пір не працюють через заборону влади.

Єдиним шансом вижити для кінопрокату залишаються мультфільм "Душа" від студії Pixar, фантастична драма Дені Вільнева "Дюна" і супергеройський бойовик "Чудо-жінка: 1984". Та й то далеко не факт, що глядачі їх побачать в цьому році. Коротше кажучи, прокат помер, хай живе Netflix!

А поки вирішується доля цілої індустрії, пропонуємо подивитися шпигунський бойовик "Казино Рояль". Це перша частина бондіани, в якій головну роль зіграв Деніел Крейг. А в ролі його суперника виступив неповторний Мадс Міккельсен.

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