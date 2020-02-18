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18 лютого • оновлено в 12:08
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Знімалася в "Міцному горішку" і "Ангелах Чарлі": в США застрелили актрису разом з чоловіком

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Відома американська актриса-каскадер Шеріл Сандерс загинула разом зі своїм чоловіком Річардом – пару застрелили в окрузі Грін, штат Огайо.

59-річна артистка і її 56-річний чоловік були вбиті 17 лютого чоловіком на ім'я Ліндсі Данкан, який раніше заявив, що пара нібито влаштувала засідку на нього і його дружину Моллі, повідомляє The Independent.

Вбивство трапилося біля будинку чоловіка Сандерс, до якого та йшла, щоб обговорити вступ їх дочок в університет. У поліції округу заявили, що Сандерс з'явилася на місці злочину вже після того, як її чоловік був застрелений. Відзначається, що вона також була озброєна.

Шеріл Сандерс з чоловіком

Шеріл Сандерс з чоловіком

Lenta.ru

Звинувачений у вбивстві Ліндсі Данкан, в свою чергу, заявив, що раніше пара загиблих напала на його дружину і приставили до її голови пістолет.

"Все, що трапилося даліпросто інстинкти", – додав він.

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Йде розслідування події. Поліція округу в звіті вже описала випадок як "вбивство з метою самозахисту".

Відзначимо, Шеріл Сандерс працювала дублеркою таких актрис, як Ніколь Кідман, Сандра Буллок, Кемерон Діас і Джессіка Альба. Вона знімалася, зокрема, в стрічках "Назад в майбутнє 2", "Міцний горішок 2", "Ангели Чарлі" і "Смертельна зброя".

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий американський актор "золотої епохи Голлівуду" Кірк Дуглас помер 5 лютого в віці 103 років.

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Автор
Єва Романова
Особи
Кемерон Діас Джессіка Альба Сандра Буллок Ніколь Кідман
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