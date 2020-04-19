Зірці фільмів "Сестри" та "Стиляги" – 33: як змінилася Оксана Акіньшина та де вона зараз

Популярна російська актриса Оксана Акіньшина 19 квітня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 33 роки.
Багатьом артистка запам'яталася за яскравими ролями у фільмах "Сестри" (2003) і "Стиляги" (2008). OBOZREVATEL з'ясовував, як змінилася Акіньшина з тих пір, чим вона займається і як виглядає зараз.
Оксана Акіньшина на знімальному майданчику фільму "Стиляги"
bulldog-fill.com
Оксана Акіньшина народилася 19 квітня 1987 року. Примітно, що актрисою вона навіть не думала ставати, більш того, в 12 років вона зробила татуювання, а в 13 вже курила і знала смак алкоголю.
Однак у ранньому віці Оксана стала працювати моделлю, і в 2000 році разом з іншими дівчатами за ініціативи керівника агентства Акіньшина потрапила на проби фільму "Сестри".
Оксана Акіньшина у фільмі "Сестри"
кадр фільму
Оксана Акіньшина, Сергій Бодров, Катя Горіна
24smi.org
Дівчинка зовсім не була зацікавлена в тому, щоб сподобатися режисерові Сергію Бодрову-молодшому. Пізніше сам Бодров зізнавався, що шукав актрису саме з таким "йоржистим" характером для свого фільму.
Робота під наставництвом Бодрова повністю змінила уявлення Акиньшиної про професію актора. Разом з Катею Горіною вона удостоїлася нагороди "Найкращий акторський дует" за роботу в "Сестрах".
Оксана Акіньшина у фільмі "Стиляги"
кадр фільму
Потім були ролі у фільмах "В русі", "Ігри метеликів", "Перевага Борна", "Зворотний відлік", "Стиляги" та інші.
Зараз Оксана Акіньшина продовжує зніматися в кіно. Її фото часто з'являються в чоловічих таблоїдах, а журнал MAXIM не раз вносив актрису до свого рейтингу найсексуальніших жінок Росії.
Оксана Акіньшина та Сергій Шнуров
24smi.org
Що стосується особистого життя, Акіньшина зустрічалася з актором Олексієм Чадовим, музикантом Сергієм Шнуровим, співаком Олексієм Воробйовим.
Її перший чоловік – бізнесмен Дмитро Литвинов, 2009 року в них народився син Філіп. З 2012-го Оксана Акіньшина одружена з продюсером Арчілом Геловані, в шлюбі народилися двоє дітей: син Костянтин (2013) і донька Еммі (2017).
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