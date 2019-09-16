Зірку "Відчайдушних домогосподарок" посадили до в'язниці: за що і на скільки

Суд у США виніс вирок актрисі Фелісіті Хаффман ("Відчайдушні домогосподарки") у справі про шахрайство.

Про це повідомляє CNN. Хаффман повинна прибути до в'язниці не пізніше 25 жовтня, де відбуде термін 14 днів. Також їй призначені штраф у розмірі 30 тисяч доларів і 250 годин виправних робіт.

За версією слідства, в 2017 році Хаффман заплатила 15 тисяч доларів керівнику компанії з підготовки до вступу в університети Вільяму Сінгеру, щоб він допоміг її доньці добре здати тест і потрапити до престижного коледжу.

Фелісіті Хаффман CNN

У березні Мін'юст США повідомив про найбільшу в своїй практиці схему шахрайства під час вступу до вищих навчальних закладів. Сінгер у 2011-2019 роках за хабарі допоміг десяткам абітурієнтів вступити до кращих американських коледжів.

Обвинуваченими у справі стали 50 осіб, зокрема понад 30 батьків. Найвідомішими серед них були Фелісіті Хаффман і ще одна актриса Лорі Лафлін ("Ліга справедливості"). Вони обидві були затримані, але вийшли під заставу. Вирок Лафлін ще не винесено.

Лорі Лафлін Esquire

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