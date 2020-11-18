Зірки "Гаррі Поттера" возз'єдналися через 19 років після виходу першого фільму: в мережі з'явилося відео

Софія Ковнір Кіно 15:27, 18.11.2020

На честь річниці з дня виходу першого фільму "Гаррі Поттер і Філософський Камінь" актор Том Фелтон, відомий за роллю Драко Мелфоя, провів домашню вечірку.

Він разом з іншими акторами поділився спогадами про зйомки картин. Відповідне відео опубліковано на YouТube-каналі (його можна подивитися в кінці новини).

Так, онлайн-захід відбувся 14 листопада на платформі Veeps.

До трансляції також приєдналися Деніел Редкліфф, Руперт Грінт, Бонні Райт, Джеймс і Олівер Фелпс, Джейсон Айзекс та інші.

Вечірка пройшла дуже атмосферно та весело. Артисти згадали минулі часи і навіть розповіли про курйозні моменти на зйомках.

На честь річниці з дня виходу першого фільму "Гаррі Поттер" актори провели домашню вечірку
popcornnews.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явився офіційний трейлер фільму "Том і Джеррі", прем'єра якого відбудеться в 2021 році.

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