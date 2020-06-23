Зірки 'Друзів' розкрили подробиці зйомок нового епізоду серіалу

Голлівудські актриси Дженніфер Еністон і Ліза Кудроу розкрили нові секрети зйомок спеціального епізоду серіалу "Друзі".

В інтерв'ю порталу Variety артистки зізналися, що у нього не буде чітко прописаного сценарію, а основний акторський склад не буде грати своїх персонажів.

"Ні. Я не буду виконувати роль Фібі", – повідомила Кудроу. У свою чергу Еністон підтвердила її слова: "А я не буду Рейчел, хоча я ніби як Рейчел... Ми всі маленькі їхні фрагменти. Насправді, ні".

Дженніфер Еністон і Ліза Кудроу

Зазначимо, що зйомки спеціальної серії почнуться в серпні, а її прем'єра відбудеться в кінці осені на стрімінговій-платформі HBO Max. У ній візьме участь шістка оригінального складу акторів: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Метью Перрі та Девід Швіммер.

Кортні Кокс, Метт Леблан, Ліза Кудроу, Метью Перрі, Дженніфер Еністон і Девід Швіммер (джерело – film.ru)

Як писав OBOZREVATEL раніше, голлівудська актриса Дженніфер Еністон, яка виконала одну з головних ролей в серіалі "Друзі", поділилася новим фото зі своїми колегами по серіалу.