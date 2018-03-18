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Зірка "Сватів" потрапив до лікарні: перші подробиці

11тЧитати новину російською

Заборонений в Україні російський актор, зірка серіалу "Свати" Федір Добронравов потрапив до лікарні.

Про це повідомляє РЕН ТВ, відзначаючи, що цю інформацію також підтвердила представник артиста Ірина Сойкіна.

За її словами, 56-річний Добронравов знаходиться в лікарні, "але йому вже краще". При цьому подробиць вона розкривати не стала.

Нагадаємо, восени минулого року Міністерство культури України внесло Добронравова в так званий "чорний список" - перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Причиною цього стала підтримка актором анексії Криму Росією.

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Федір Добронравов

Як писав "Обозреватель", раніше Добронравов проговорився про продовження заборонених в Україні "Сватів".

Особа
Федір Добронравов
Місце
Росія
Об'єкт
Свати
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