Зірка "Сватів" потрапив до лікарні: перші подробиці

Заборонений в Україні російський актор, зірка серіалу "Свати" Федір Добронравов потрапив до лікарні.

Про це повідомляє РЕН ТВ, відзначаючи, що цю інформацію також підтвердила представник артиста Ірина Сойкіна.

За її словами, 56-річний Добронравов знаходиться в лікарні, "але йому вже краще". При цьому подробиць вона розкривати не стала.

Нагадаємо, восени минулого року Міністерство культури України внесло Добронравова в так званий "чорний список" - перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Причиною цього стала підтримка актором анексії Криму Росією.

Федір Добронравов

Як писав "Обозреватель", раніше Добронравов проговорився про продовження заборонених в Україні "Сватів".